محلية النواب تناقش اليوم ملفات الإسكندرية.. العقارات الآيلة للسقوط على رأس الأولويات

تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب محمد سعفان، ستة اجتماعات متتالية لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء المجلس بشأن أبرز الملفات الخدمية والتنموية بمحافظة الإسكندرية، وذلك بحضور المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، وممثلي الوزارات والجهات المعنية.

وتبدأ اللجنة أعمالها بمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بملفات التخطيط العمراني، وفي مقدمتها تأخر الانتهاء من كشوف الحصر النهائي لمزارعي امتداد أبيس، وعدم اعتماد الحدود الإدارية لمحافظة الإسكندرية، فضلًا عن تأخر اعتماد الأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية والتفصيلية بعدد من مناطق غرب المحافظة.

كما تبحث اللجنة طلبات إحاطة بشأن رؤية الحكومة لتطوير محافظة الإسكندرية خلال السنوات الخمس المقبلة، وخطط دعم القطاع السياحي، والحفاظ على المباني ذات الطابع المعماري والتراثي، إلى جانب مراجعة معايير تحرير المخالفات الخاصة بالمحال العامة.

ويتضمن جدول الأعمال أيضًا مناقشة ملف العقارات الآيلة للسقوط وتكرار حوادث الانهيارات، وبطء إجراءات التعامل معها، إضافة إلى ملفات تقنين أوضاع المواطنين بمنطقة الحزام الأخضر، ومقترح تحويل العامرية إلى مركز ومدينة، واستعراض معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في مناطق برج العرب والعامرية.

وفي الجانب الخدمي، تناقش اللجنة أزمة انتشار الكلاب الضالة بمناطق غرب الإسكندرية، وسوء حالة الإنارة في أحياء العجمي والعامرية وبرج العرب، فضلًا عن أزمة إنارة طريق الكافوري والخلاف القائم بشأن الجهة المسؤولة عن أعمال صيانته، وذلك في إطار متابعة جهود تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظة.