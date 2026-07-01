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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

هل هاتفك منهم.. أجهزة مؤهلة لتحديث One UI 9.0

تحديث One UI 9.0
تحديث One UI 9.0
لمياء الياسين

على الرغم من أن النسخة التجريبية العامة من تحديث One UI 9.0 تقتصر على سلسلة Galaxy S26 ، إلا أن  سامسونج يبذل جهودًا حثيثة لضمان إطلاقها في الوقت المناسب لأجهزة Galaxy الأخرى. وقد استمرت الاختبارات الداخلية لأسابيع، لا سيما على الهواتف الذكية الراقية والمتوسطة، ولكن مؤخرًا، تم رصد مجموعة من الهواتف الاقتصادية على خادم الاختبار.

تم رصد العديد من الهواتف الاقتصادية، بما في ذلك Galaxy A07 و Galaxy A17 و Galaxy A16 ، على الخادم مع برنامج تجريبي لتحديث One UI 9.0 وهذا لا يعني هذا بالضرورة إصدارًا أسرع لهذه الأجهزة. يمنح الاختبار المبكر الشركة المصنعة وقتًا إضافيًا لتطوير البرنامج واختباره، ما يضمن إصدارًا في الوقت المناسب وخاليًا من الأخطاء الحرجة.

إضافةً إلى هذه الهواتف الثلاثة، تختبر سامسونج داخلياً نظام التشغيل One UI 9.0 القادم على أكثر من عشرين جهازاً. إليكم القائمة الكاملة.

أجهزة مؤهلة لتحديث One UI 9.0 

تختبر سامسونج داخليًا تحديثOne UI 9.0 على هذه الأجهزة من Galaxy 

سلسلة جالاكسي إس

جالاكسي إس 25
جالاكسي إس 25+
جالاكسي إس 25 ألترا
جالاكسي إس 24
جالاكسي إس 24+
جالاكسي إس 24 ألترا
جالاكسي إس 24 إف إي
جالاكسي إس 23
جالاكسي إس 23+
جالاكسي إس 23 ألترا

سلسلة جالاكسي زد

جالاكسي زد فولد 7
جالاكسي زد فليب 7

سلسلة جالاكسي A

جالاكسي A57
جالاكسي A56
جالاكسي A55
جالاكسي A54
جالاكسي A35
جالاكسي A34
جالاكسي A25
جالاكسي A24
جالاكسي A17
جالاكسي A16
جالاكسي A07

سلسلة Galaxy Tab S

جهاز Galaxy Tab S11
جهاز Galaxy Tab S11 Ultra
جهاز Galaxy Tab S10+
جهاز جالاكسي تاب إس 10 ألترا

قد تُوسّع سامسونج في الأسابيع القادمة برنامج النسخة التجريبية العامة من واجهة المستخدم One UI 9.0 ليشمل المزيد من الأجهزة، بما في ذلك سلسلة Galaxy S25. لكن من غير المرجح أن يشمل هذا البرنامج هواتف Galaxy الاقتصادية، إذ ستتلقى هذه الهواتف التحديث المستقر مباشرةً، والذي من المتوقع إطلاقه بالتزامن مع الهواتف القابلة للطي الجديدة في حدث Galaxy Unpacked القادم الشهر المقبل.

النسخة التجريبية تحديث One UI 90 أجهزة Galaxy الهواتف الذكية Galaxy A07

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