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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

لمحدودي الدخل.. هاتف اقتصادي جديد يغزو الأسواق إليك أهم مواصفاته

هاتف N6
هاتف N6
لمياء الياسين

أطلقت ون بلس أخيرًا هاتف N6 ، وهو هاتف ذكي جديد من الفئة الاقتصادية يستهدف بوضوح المستخدمين الذين يبحثون عن عمر بطارية طويل. تعد ون بلس باستخدام الهاتف لعدة أيام بشحنة واحدة، وهو ما سيجذب أي شخص يقضي ساعات طويلة بعيدًا عن مقبس الكهرباء.
ومع ذلك، فإن معظم المكونات الداخلية لهاتف N6 هي ما تتوقعه من هاتف للمبتدئين: فهي قادرة بما يكفي للاستخدام اليومي، مع ترك مساحة كبيرة لسلسلة Nord متوسطة المدى لتتميز.

يتميز الهاتف بشاشة LCD كبيرة عالية الدقة مقاس 6.8 بوصة، بمعدل تحديث 120 هرتز وسطوع يصل إلى 1200 شمعة. يتوفر بلونين: الأخضر والأسود الداكن. يتميز بتصميم فاخر بالنسبة لسعره، مع وحدة كاميرا مربعة ذات حواف دائرية، وجودة تصنيع متينة. كما أنه حاصل على تصنيف IP65 لمقاومة الغبار والماء.

مواصفات هاتف N6

مواصفات هاتف N6

يعمل الجهاز بمعالج MediaTek Dimensity 6360 Apex 5G، مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 4 أو 6 جيجابايت، وسعة تخزين قابلة للتوسيع تصل إلى 128 جيجابايت. وتساهم غرفة تبريد بخارية كبيرة بمساحة 5300 مم² في الحفاظ على برودة الجهاز أثناء الاستخدام المطول. يحتوي الجهاز على كاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وعدسة أحادية اللون بدقة 2 ميجابكسل، بينما توجد كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي. يدعم الجهاز تصوير الفيديو بمعدل 60 إطارًا في الثانية، وتسجيل الفيديو بتقنية العرض المزدوج، بالإضافة إلى العديد من ميزات الكاميرا المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مثل ممحاة الصور بتقنية الذكاء الاصطناعي وإزالة التشويش بتقنية الذكاء الاصطناعي.

لكنّ الميزة الأبرز هي البطارية الضخمة بسعة 8000 مللي أمبير، وهي من أكبر البطاريات التي ستجدها في هذه الفئة السعرية. تدعم البطارية الشحن السريع SUPERVOOC بقوة 45 واط. وتدّعي ون بلس أنها تدوم حتى ثلاثة أيام مع الاستخدام العادي.

يعمل الجهاز بنظام OxygenOS 16 المبني على نظام Android 16. ويشمل دعم البرامج تحديثين رئيسيين لنظام Android وثلاث سنوات من التحديثات الأمنية.

الأسعار والتوافر

يبدأ سعر الجهاز من ٢٢,٩٩٩ روبية هندية لنسخة ٤ جيجابايت + ١٢٨ جيجابايت، ومن ٢٤,٩٩٩ روبية هندية لنسخة ٦ جيجابايت + ١٢٨ جيجابايت. سيُطرح للبيع في ٤ يوليو على موقع Amazon.in، ومع عروض الإطلاق وخصومات البنوك، قد تتمكن من الحصول عليه بسعر منخفض يصل إلى ١٩,٩٩٩ روبية هندية.

هاتف N6 هاتف ذكي عمر بطارية سلسلة Nord صور السيلفي تسجيل الفيديو الشحن السريع تصوير الفيديو تقنية الذكاء الاصطناعي

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