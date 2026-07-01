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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أسوأ 3 أوقات لشرب القهوة.. هل تفعلها يوميا؟

وقت شرب القهوة
وقت شرب القهوة
رشا عوني

لا يخلو اليوم من كوب القهوة صباحاً ومساءً، ورغم فوائد القهوة العديدة التي كشفتها الدراسات العلمية كثيراً، إلا أن هذا المشروب قد يؤدي نتائج عكسية ويسبب ضرراً لجسمك وحالتك المزاجية عند تناول القهوة في بعض الأوقات غير المناسبة، ليصبح عبئاً على الجسم في الوقت الذي قد يحتاج فيه إلى الراحة، فما هي أسوأ أوقات شرب القهوة التي حذر منها الخبراء؟.

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بحسب موقع "Verywell Health" فإن توقيت شرب القهوة قد يكون عاملاً مهماً لا يقل تأثيراً عن كميتها، حيث ترتبط فوائدها الصحية بشكل أكبر عند تناولها في ساعات الصباح.
 

احذر شرب القهوة قبل النوم 

وحذر التقرير من شرب القهوة في أوقات متأخرة من اليوم، لما لذلك من تأثير سلبي على الساعة البيولوجية، حيث قد يؤدي إلى انخفاض هرمون "الميلاتونين" المسؤول عن تنظيم النوم، الأمر الذي يرتبط بارتفاع ضغط الدم وزيادة الإجهاد التأكسدي، وهما من العوامل المرتبطة بأمراض القلب.

امنع القهوة قبل النوم بـ6ساعات


كما أظهرت نتائج الدراسات التي أٌجريت عن القهوة، فإن تناول الكافيين قبل النوم بعدة ساعات قد يسبب اضطرابات في النوم، مثل الأرق أو الاستيقاظ المتكرر، ما دفع الخبراء إلى التوصية بتجنب شرب القهوة قبل النوم بست ساعات على الأقل للحفاظ على جودة النوم.

التوقيت الأسوأ لشرب القهوة

أوقات ممنوعة لشرب القهوة

وبحسب تقرير موقع Verywell Health ، فهناك أوقات محددة يُفرز فيها جسم الإنسان هذا الهرمون، وهي:

بين الساعة الـ8 والـ9 صباحًا

بين الساعة الـ12 والـ1 ظهرًا

بين الساعة 5 ونصف و6 ونصف مساء 

احذر شرب القهوة على الريق

كما أن تناول القهوة فور الاستيقاظ وقبل تناول أي طعام يعد من أكثر العادات الصباحية انتشارًا، لكنها قد لا تكون الخيار الأمثل للجميع، إذ يمكن أن تؤدي إلى زيادة إفراز أحماض المعدة والشعور بالحموضة أو اضطرابات الجهاز الهضمي لدى الأشخاص الأكثر حساسية.

خطورة القهوة صباحاً

كما أن الكافيين يحفز الجهاز العصبي ويزيد إفراز هرمون الكورتيزول، وهو الهرمون المسؤول عن الاستجابة للتوتر، ويكون مرتفعًا بشكل طبيعي في الساعات الأولى من الصباح، لذلك فإن إضافة جرعة كبيرة من الكافيين قد تزيد الشعور بالعصبية أو خفقان القلب لدى بعض الأشخاص.

القهوة تسبب انخفاض الطاقة في هذه الحالة

كما أن شرب القهوة دون تناول وجبة خفيفة قد يؤدي أيضًا إلى انخفاض الطاقة بعد ساعات قليلة، ما يدفع البعض إلى تناول المزيد من القهوة أو الحلويات لاستعادة النشاط.

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