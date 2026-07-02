محمد أضا: الكونغو الديمقراطية قدمت أداءً أمام إنجلترا جعلنا فخورين بالكرة الأفريقية

أعرب الإعلامي محمد طارق أضا عن حزنه لخسارة منتخب الكونغو الديمقراطية أمام إنجلترا بهدف مقابل اثنين، بعدما فرط منتخب الفهود في التقدم بهدف في ربع الساعة الأخير من زمن مباراة دور الـ32 من نهائيات كأس العالم 2026.

وقال أضا، خلال تغطية كأس العالم 2026، عبر قناة صدى البلد، «لقاء حزين وصعب بالنسبة لمنتخب الكونغو الديمقراطية أمام إنجلترا بعد ما قدمه منتخب الكونغو في اللقاء».

وأردف قائلًا: «أكثر المتفائلين لم يكن متوقعًا أن تقدم الكونغو الديمقراطية هذا المستوى أمام إنجلترا»، مضيفًا: «الكونغو الديمقراطية بقيادة سباستيان ديسابر قدموا مباراة كبيرة أمام إنجلترا وأحرجوا الإنجليز حتى آخر ثواني اللقاء».

وتابع قائلًا: «هاردلك للكونغو الديمقراطية عملتوا لقاء كبير وعملتوا لقاء جعلنا فخورين بما تقدمه الكرة الأفريقية».

وأعرب أضا عن أمله في أن تكسر السنغال العقدة الحالية للمنتخبات الأفريقية في دور الـ32 وتحقق الانتصار على بلجيكا.



