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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

صراع العمالقة يشتعل.. من يعتلي قمة هدافي كأس العالم 2026؟

مبابي وميسي
مبابي وميسي
أمينة الدسوقي

في كل نسخة من كأس العالم يظهر سباق لا يقل إثارة عن المنافسة على اللقب نفسه، وهو سباق الهدافين وفي مونديال 2026، عاد النجم الفرنسي كيليان مبابي ليشعل هذا الصراع بعدما قاد منتخب بلاده للتقدم أمام باراجواي في دور الـ16، بهدف ثمين أعاد اسمه إلى قمة قائمة الهدافين.

ركلة جزاء تشعل المنافسة

وجاء هدف مبابي من ركلة جزاء في الدقيقة 70، بعدما احتسب الحكم مخالفة داخل منطقة الجزاء إثر عرقلة ديزيري دويه، لينهي النجم الفرنسي صمود منتخب باراجواي ويمنح "الديوك" أفضلية في واحدة من أكثر مباريات الدور الإقصائي إثارة.

مبابي وميسي قمة لا تعرف المستحيل

بهذا الهدف، رفع مبابي رصيده إلى سبعة أهداف، ليتساوى مع الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي في صدارة ترتيب هدافي كأس العالم 2026، في منافسة تعيد إلى الأذهان أبرز الصراعات الفردية التي شهدتها بطولات المونديال عبر التاريخ.

ميسي

ويواصل مهاجم ريال مدريد تقديم عروض استثنائية، بعدما سجل هدفين أمام السويد في دور الـ32، وهدفين في شباك العراق خلال دور المجموعات، إضافة إلى ثنائية أخرى أمام السنغال، قبل أن يضيف هدفه السابع أمام باراغواي.

مبابي

مونديال 2026 نسخة تاريخية واستثنائية

تحظى بطولة كأس العالم 2026 باهتمام عالمي غير مسبوق، إذ تقام لأول مرة بمشاركة 48 منتخبا، وتستضيفها ثلاث دول هي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، ما منح البطولة طابعا استثنائيا من حيث عدد المباريات واتساع رقعة المنافسة.

كما شهدت النسخة الحالية مفاجآت كبيرة بخروج منتخبات مرشحة مبكرًا، مقابل تألق عدد من المنتخبات الصاعدة، وهو ما جعل المنافسة على اللقب أكثر انفتاحا، وزاد من سخونة سباق الهدافين بين أبرز نجوم العالم.

كأس العالم

ترتيب هدافي كأس العالم 2026

ليونيل ميسي – 7 أهداف.

كيليان مبابي – 7 أهداف.

هاري كين – 5 أهداف.

إيرلينغ هالاند – 5 أهداف.

فينيسيوس جونيور – 4 أهداف.

عثمان ديمبيلي – 4 أهداف.

إسماعيلا سار – 4 أهداف.

ميكيل أويارزابال – 4 أهداف.

الأنظار تتجه إلى الأدوار الحاسمة

ومع اقتراب البطولة من مراحلها الأخيرة، تتجه الأنظار إلى المواجهات المقبلة التي قد تحسم هوية الهداف التاريخي للنسخة الحالية، في ظل استمرار المنافسة المحتدمة بين ميسي ومبابي، بينما يترقب عشاق كرة القدم ما إذا كان أحد المطاردين سيتمكن من قلب الموازين قبل إسدال الستار على مونديال 2026.

مبابي كأس العالم 2026 مونديال 2026 الفرنسي كيليان مبابي كيليان مبابي ليونيل ميسي الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي

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