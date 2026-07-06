عضو باتحاد الكرة: لا توجد أي مخالفة في ملف هيثم حسن.. وفيفا أكد سلامة موقفه

كشف مصطفى أبو زهرة، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن الاتحاد الأسترالي لكرة القدم تواصل مع الاتحاد الدولي لكرة القدم للاستفسار عن مدى أحقية هيثم حسن، لاعب منتخب مصر، في المشاركة مع "الفراعنة".

وأوضح، خلال تصريحاته للإعلامية سهام صالح في برنامج «ستاد العاصمة» عبر قناة ON E، أن الاتحاد الدولي أكد سلامة موقف اللاعب من الناحية القانونية، وعدم وجود أي مخالفة في إجراءات تمثيله للمنتخب المصري.

وأضاف أبو زهرة أن تناول بعض وسائل الإعلام والجماهير لملف هيثم حسن بصورة غير دقيقة دفع الجانب الأسترالي إلى تقديم الاستفسار، مشددًا على أن جميع الإجراءات سليمة ولا توجد أي أزمة.