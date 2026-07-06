أخبار الوادي الجديد| المحافظ ورئيس هيئة تنمية الصعيد يتفقدان مشروع تطوير مصنع المخلفات الزراعية.. وتنفيذ فعاليات المشروع القومي للياقة البدنية بالشوارع والميادين

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها: محافظ الوادي الجديد ورئيس هيئة تنمية الصعيد يتفقدان مشروع تطوير مصنع المخلفات الزراعية.

التقت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، اللواء مهندس عمرو عبد المنعم رئيس الهيئة العامة لتنمية الصعيد خلال زيارته للمحافظة، لبحث موقف المشروعات التنموية المنفذة بالتعاون بين المحافظة والهيئة، ودعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمحافظة، بحضور السيد محمد كجك نائب المحافظ، والدكتور مازن شقوير مستشار رئيس الهيئة للتواصل الحكومي والمؤسسي، والسيد عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة، والمهندسة إيمان صبر مساعد المحافظ للشئون الهندسية ومتابعة المشروعات، والدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة.



وفي مستهل الزيارة، تفقدت المحافظ ورئيس الهيئة مشروع تطوير مصنع تدوير المخلفات الزراعية بمدينة الخارجة المقام على مساحة ٦.٥ فدان بطاقة استيعابية ٣٢ طن مخلفات/ اليوم، والذي يتم تنفيذه لتعظيم القيمة المضافة للمخلفات الزراعية، ودعم الصناعات الخضراء القائمة على إعادة التدوير.

واطلعوا على المراحل النهائية لتجهيز وتشغيل خطوط الإنتاج الحديثة بالمشروع، بنسبة تنفيذ بلغت نحو ٩٠٪ من أعمال التركيب والتطوير التي تشمل إنتاج البايوتشار (الفحم الحيوي) من مخلفات جريد النخيل، وخط إنتاج ( الوود بيلت) كوقود حيوي بديل، إلى جانب تصنيع الأسمدة العضوية ووسائط الترشيح المستخدمة في معالجة وتنقية المياه، بما يسهم في تحويل المخلفات الزراعية إلى منتجات ذات قيمة مضافة تدعم التنمية الصناعية والاستثمارية بالمحافظة.موجهةً بسرعة دعم المشروع بالمعدات والمفارم اللازمة، وتذليل أية معوقات،وفي مقدمتها توفير احتياجات التشغيل من المرافق، مع التوسع في برامج تدريب وتأهيل شباب الخريجين للعمل بالمشروع.

تنفيذ فعاليات المشروع القومي للياقة البدنية بالشوارع والميادين في الوادى الجديد

جانب من فاعليات الشباب والرياضة في الوادي الجديد

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالوادى الجديد فعاليات المشروع القومي للياقة البدنية بالشوارع والميادين بحي القلقان بمدينة الخارجة وذلك في إطار التعاون بين مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد متمثلة في إدارة التنمية الرياضية، والإدارة المركزية للتنمية الرياضية.

مجموعة من تمرينات اللياقة البدنية والحركة

وتم تنفيذ الفاعليات والتى شملت مجموعة من تمرينات اللياقة البدنية والحركة، وذلك في إطار نشر ثقافة ممارسة الرياضة في المواقع المفتوحة وتعزيز التواجد الرياضي داخل الأحياء.

ويأتي تنفيذ المشروع ضمن الخطة الأسبوعية التي تُطبق كل اسبوعيا في حي مختلف بمدينة الخارجة، بهدف توسيع قاعدة الممارسة الرياضية وتحويل الشوارع والميادين إلى مساحات نشطة لممارسة الرياضة.

وقالت مديرية الشباب والرياضة ان المشروع ينفذ تحت رعاية جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، وحنان مجدي محافظ الوادي الجديد، وبتوجيهات من محمد فكري يونس مدير عام مديرية الشباب والرياضة الجديد.