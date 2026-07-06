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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

بشورت البحر.. سعر إطلالة بشرى على الشاطئ تثير الجدل بالسوشيال ميديا

بشري
بشري
ريهام قدري

ظهرت الفنانة بشري وهي تستمتع بأجواء الصيف على شاطئ البحر، حيث شاركت جمهورها بمجموعة من الصور الجديدة التي عكست أجواء من الهدوء والاسترخاء، فيما لفتت إطلالتها الصيفية الأنظار بسبب تصميمها البسيط وسعرها.


ونشرت بشرى الصور عبر حسابها الرسمي على تطبيق Instagram، وظهرت في أولى اللقطات وهي تقرأ كتابًا على شاطئ البحر، قبل أن تستمتع بأشعة الشمس والهواء المنعش وسط أجواء طبيعية خلابة.

تفاصيل إطلالة بشري علي البحر 


وأرفقت الفنانة الصور بتعليق قالت فيه: "قصة حب أبدية مع الطبيعة"، في إشارة إلى حبها للأماكن المفتوحة والأجواء الهادئة.
واختارت بشرى إطلالة صيفية باللون الأزرق، الذي وصفته بأنه اللون الذي يمنحها الشعور بالراحة، حيث ارتدت قميصًا قطنيًا واسعًا مخططًا بالطول من علامة Marks & Spencer، ويبلغ سعره نحو 3 آلاف جنيه، ونسقت معه شورتًا من نفس الخامة والنقشة، يصل سعره إلى ألفي جنيه، لتبلغ القيمة الإجمالية للإطلالة نحو 5 آلاف جنيه، كما أكملت مظهرها بقبعة من القش ونظارة شمسية.


وعلى صعيد آخر، كانت بشرى قد حسمت مؤخرًا الجدل بشأن ما تردد عن وجود خلاف بينها وبين الفنانة يسرا، مؤكدة أن كل ما تم تداوله في هذا الشأن لا يتعدى كونه شائعات، ولا توجد أي خلافات بينهما.

بشري ملابس بشري علي البحر سعر إطلالة بشري علي الشاطئ

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