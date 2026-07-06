استجابةً للمواطنين.. تركيب إشارة مرورية جديدة وتخطيط شارع مصطفى كامل بالإسكندرية

وجه المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، بالاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين، والارتقاء بمنظومة المرور وتحقيق السيولة المرورية بمختلف أنحاء المحافظة، حيث قام قسم التخطيط والبحوث الفنية بإدارة مرور الإسكندرية بتركيب إشارة مرورية جديدة بشارع مصطفى كامل أمام شارع البحرية، لخدمة الاتجاهين القبلي والبحري.

كما تم تنفيذ أعمال تخطيط الطريق ووضع العلامات والإرشادات المرورية بالموقع، بما يسهم في تنظيم حركة المركبات والمشاة، والحد من التكدسات المرورية، ورفع معدلات السلامة على هذا المحور الحيوي.

تأتي هذه الأعمال ضمن خطة المحافظة للتطوير المستمر للبنية المرورية، والاستجابة للمطالب الجماهيرية، بما يحقق انسيابية الحركة المرورية، ويحافظ على أمن وسلامة المواطنين.