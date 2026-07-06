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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عبد البصير حسن: مدونة سلوك التناول الإعلامي لقضايا الأطفال هى الأولى من نوعها عربيا

الدكتور عبد البصير حسن، الإعلامي والباحث
الدكتور عبد البصير حسن، الإعلامي والباحث
شيماء جمال

أكد الدكتور عبد البصير حسن، الإعلامي والباحث، أن إطلاق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام من مقره ماسبيرو مدونة سلوك التناول الإعلامي لقضايا الأطفال خطوة مهمة لتعزيز حماية حقوق الطفل داخل المحتوى الإعلامي، لأنها تضع ضوابط مهنية واخلاقية للتغطية الإعلامية خاصة في القضايا التي يكون فيها الطفل مجني عليه أو شاهد أو حتى متهم.

وأوضح عبد البصير حسن، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، أن هذا المشروع جهد عربي مصري محلى وهو الأول من نوعه الذى تناول تنظيم التعاطي الإعلامي مع قضايا الأطفال.

وأشار الإعلامي والباحث إلى أن هذه المدونة تؤكد أن السبق الصحفي لا يجب أن يكون على حساب مصلحة الطفل، لأن نشر صور أو أسماء أو أي معلومات تكشف هويته يترك اثارا نفسية واجتماعية تمتد لسنوات.

وأوضح أن عبد البصير حسن أن مشروع المدونة مهم جدا، وقد اجتمع عليه ثلة من المتخصصين والمسؤولين الأكاديميين المهنيين، وسيخرج من هذا المكان  بعد دراسات شيء نشرف به جميعا فى مجال حق الطفل.

عبد البصير حسن ماسبيرو دونة سلوك التناول الإعلامي لقضايا الأطفال قضايا الأطفال حقوق الطفل

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