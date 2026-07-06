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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

قبل قرار الفائدة الجديد.. تعرف على أعلى عائد في شهادات البنك الأهلي المصري 2026

أعلى عائد متاح في شهادات ادخار البنك الأهلي
أعلى عائد متاح في شهادات ادخار البنك الأهلي
رانيا أيمن

تتجه أنظار القطاع المصرفي والمودعين إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر عقده يوم الخميس المقبل، لحسم مصير أسعار الفائدة، وسط ترقب واسع لما قد تسفر عنه القرارات الجديدة وانعكاسها على شهادات الإدخار في البنوك، ويزداد اهتمام العملاء بالبحث عن أعلى عائد على شهادات الادخار، خاصة الشهادات التي يطرحها البنك الأهلي المصري، والتي تتنوع بين العائد الثابت والمتغير والمتدرج، بما يمنح العملاء خيارات مختلفة تتناسب مع احتياجاتهم الاستثمارية. 

وفيما يلي تفاصيل أعلى شهادات الادخار المتاحة بالبنك الأهلي المصري خلال عام 2026.

أولاً: الشهادة البلاتينية ذات العائد الثابت

مدة الشهادة: 3 سنوات.

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

العائد الشهري: 17.75%.

العائد ربع السنوي: 17.85%.

العائد ثابت طوال مدة الشهادة.

إمكانية الاقتراض وإصدار بطاقات ائتمان بضمان الشهادة.

لا يجوز استرداد الشهادة قبل مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء.

ثانياً: الشهادة البلاتينية الجديدة ذات العائد المتغير

مدة الشهادة: 3 سنوات.

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه.

العائد الحالي: 19.5% سنويًا يصرف شهريًا.

الحد الأدنى للعائد: 17%.

شهادات الادخار

يتم احتساب العائد وفقًا لسعر الإيداع لدى البنك المركزي المصري مضافًا إليه 0.5%.

إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة.

لا يجوز استرداد الشهادة قبل مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء.

ثالثاً: الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير الشهري

مدة الشهادة: 3 سنوات.

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه.

العائد: 19.5% سنويًا يصرف شهريًا.

الحد الأدنى للعائد: 17%.

شهادات الادخار

العائد مرتبط بسعر إيداع البنك المركزي المصري مضافًا إليه 0.5%.

إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة.

لا يجوز استرداد الشهادة قبل مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء.

رابعاً: الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري

مدة الشهادة: 5 سنوات.

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه.

العائد: 14.25% سنويًا يصرف شهريًا.

العائد ثابت طوال مدة الشهادة.

إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة.

لا يجوز استرداد الشهادة قبل مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء.

خامساً: الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري

مدة الشهادة: 3 سنوات.

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه.

العائد خلال السنة الأولى: 21%.

العائد خلال السنة الثانية: 16.25%.

العائد خلال السنة الثالثة: 12%.

إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة وإصدار بطاقات ائتمان.

لا يجوز استرداد الشهادة قبل مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء.

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