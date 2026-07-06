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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

قيادي بمستقبل وطن: كلمة الرئيس السيسي في افتتاح الأوكتاجون أكدت قوة مصر واستلهام دروس 30 يونيو

الأوكتاجون
الأوكتاجون
عبد الرحمن سرحان

أكد عماد سيف الدين امين حزب مستقبل وطن البحر الأحمر، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة (الأوكتاجون) بالعاصمة الجديدة حملت رسائل وطنية وسياسية واستراتيجية بالغة الأهمية، عكست حجم ما وصلت إليه الدولة المصرية من قدرة على التخطيط والتطوير وحماية مقدراتها في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتسارعة.

افتتاح القيادة الاستراتيجية 

وأوضح سيف الدين، في تصريح صحفي له اليوم، أن افتتاح القيادة الاستراتيجية للدولة يمثل نقلة نوعية في منظومة إدارة الأزمات واتخاذ القرار، ويعكس امتلاك مصر بنية مؤسسية حديثة تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة والتكامل بين مختلف أجهزة الدولة، بما يعزز من قدرة الدولة على حماية أمنها القومي والتعامل بكفاءة مع المتغيرات والتهديدات المختلفة.

وأشار أمين البحر الاحمر إلى أن الربط بين افتتاح هذا الصرح الوطني الكبير والاحتفال بالذكرى الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو يحمل دلالة عميقة، مفادها أن ما تحقق من إنجازات ومشروعات قومية وإصلاحات مؤسسية هو ثمرة مباشرة للإرادة الشعبية التي عبر عنها المصريون في ثورة 30 يونيو، عندما انحاز الشعب إلى الدولة الوطنية وحمى هويتها واستقرارها من مخاطر الفوضى والتطرف.

الحفاظ على مؤسسات الدولة

وأضاف سيف الدين أن استدعاء الرئيس السيسي لأحداث عام 2011 وما تلاها من تحديات يؤكد أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة وتعزيز الوعي الوطني، والاستفادة من دروس الماضي لتجنب تكرار الأخطاء التي كلفت البلاد أثمانًا اقتصادية وأمنية باهظة.

واختتم  عماد سيف الدين حديثه، بالتأكيد على أن كلمة الرئيس جسدت رؤية متكاملة لمستقبل الجمهورية الجديدة، تقوم على البناء والتنمية وتعزيز الأمن القومي وتوسيع المشاركة السياسية ودعم الاقتصاد الوطني، بما يضمن تحقيق حياة أفضل للمواطن المصري وترسيخ مكانة مصر كركيزة للاستقرار والأمن في المنطقة.

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