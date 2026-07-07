إعادة محاكمة 6 متهمين بقضية داعش أكتوبر.. السبت المقبل

تستكمل محكمة جنايات مستأنف بدر، السبت المقبل الموافق 11 يوليو 2026، إعادة محاكمة 6 متهمين في القضية رقم 4007 لسنة 2025 جنايات 6 أكتوبر، والمعروفة بخلية داعش أكتوبر.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حماده الصاوى وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة وسكرتارية محمد السعيد.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه خلال الفترة من عام 2018 واحتى 24 يناير 2023، المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين من الثانى وحتى السادس انضموا لتلك الجماعة الإرهابية موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، ووجه لبعض المتهمين اتهامات بتمويل الإرهاب.