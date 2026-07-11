أبطاله من الفنانات فقط .. العرافة واللعنة يدخل الأعلى مشاهدة

تمكن فيلم" العرافة واللعنة" من الدخول إلى قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة في مصر، بعد طرحه علي منصة يانجو بلاي.

فيلم العرافة واللعنة" احتل المركز الخامس من أصل 10 مراكز للأعمال الأعلى مشاهدة في مصر.

فيلم العرافة واللعنة، الأبطال جميعهن من الفنانات، ولا يضم الفيلم أي من الممثلين الرجال، وقد كان يحمل أسم جبل الحريم.

فيلم "العرافة واللعنة " بطولة سوسن بدر، والتي تلعب دور العرافة، بجانب كل من وفاء عامر، إنجي وجدان، ، نهال عنبر، نسرين أمين ، نانسي صلاح ، أميرة العايدي، وعدد من الفنانات اللاتي سظهرن كضيوف شرف، والعمل من تأليف فتحي الجندي، وإخراج حسام سلامة.

تدور أحداث الفيلم في إطار رعب تشويقي رعب حول عدة مشكلات وحكايات نسائية، ولا يشارك به أي رجل على الإطلاق.