انطلاق النسخة الخامسة من مبادرة «إسكندرية بتفرح»

انطلقت اليوم رسميًا فعاليات النسخة الخامسة من مبادرة «إسكندرية بتفرح»، التي تنظمها مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، للعام الخامس على التوالي، استمرارًا لدورها المجتمعي في نشر البهجة وتعزيز مشاركة المواطنين في الأنشطة الشبابية والرياضية والتي تاتي في إطار توجيهات السيد جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، وتعليمات المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية.

تفاصيل المبادرة

واستُهلت فعاليات المبادرة بحفل فني كبير أُقيم بمركز شباب الشهيد عبد السلام محمد (السيوف ١سابقا)، وسط حضور جماهيري مميز، حيث تضمن الحفل عروضًا للفن التعبيري والكورال و الموسيقي بمراكز الشباب ، إلى جانب عروض رياضية متنوعة، وعروض للكاراتيه عكست مهارات اللاعبين ومستوى التدريب، فضلًا عن تنظيم مجموعة من الألعاب الرياضية والألعاب الصغيرة التي استهدفت الأطفال والشباب ، ومعرض لاندية الفتاه والمرأة و مسابقه ثقافيه للشباب و حملة توعيه بالتعاون مع صندوق مكافحة المخدرات وشهدت تفاعلًا واسعًا من المشاركين وأسرهم، في أجواء اتسمت بالحيوية والبهجة.

وتأتي المبادرة هذا العام برؤية أكثر شمولًا، حيث تتضمن برنامجًا حافلًا بالأنشطة الرياضية والثقافية والفنية والترفيهية والتوعوية، بما يسهم في استثمار أوقات الفراغ، واكتشاف المواهب، وترسيخ قيم المشاركة والانتماء والعمل الجماعي، فضلًا عن إتاحة الفرصة لجميع أفراد الأسرة للاستمتاع بفعاليات مجانية داخل مراكز الشباب بمختلف أنحاء المحافظة.

وأكدت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، أن مبادرة «إسكندرية بتفرح» أصبحت واحدة من أبرز المبادرات المجتمعية التي تحرص المديرية على تنفيذها سنويًا، لما تحققه من أثر إيجابي في إسعاد المواطنين وتعزيز الدور المجتمعي لمراكز الشباب، مشيرةً إلى أن النسخة الخامسة ستشهد تنفيذ العديد من الفعاليات المتنوعة في مختلف أنحاء المحافظة، بما يضمن وصول الأنشطة إلى أكبر عدد من المواطنين.

وتأتي المبادرة في إطار استراتيجية وزارة الشباب والرياضة الهادفة إلى تعظيم الدور المجتمعي لمراكز الشباب، وجعلها مراكز خدمة مجتمعية متكاملة تسهم في بناء الإنسان، ونشر الثقافة الرياضية، وتعزيز جودة الحياة.