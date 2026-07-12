فكري صالح: لقاء الرئيس السيسي مع المنتخب يؤسس لمرحلة جديدة في الكرة المصرية

أكد فكري صالح، المشرف على حراس المرمى بقطاع الناشئين في نادي زد، أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع لاعبي المنتخب الوطني يحمل رسائل تتجاوز الدعم المعنوي، ويعكس اهتمام الدولة بوضع رؤية متكاملة لإعداد المنتخب المصري خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في بناء أجيال قادرة على المنافسة في المحافل القارية والدولية.

وأوضح صالح، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن تطوير كرة القدم يحتاج إلى العمل وفق خطط طويلة الأمد، مستشهدًا بالتجربة المغربية التي بدأت منذ نحو 12 عامًا، وأسفرت عن وصول مختلف المنتخبات المغربية إلى مستويات متقدمة على الساحة الدولية.

وأشار إلى أن نادي زد يطبق منظومة احترافية متكاملة في إعداد اللاعبين، مؤكدًا أن النادي يرتبط باتفاقيات تعاون وتوأمة مع نادي أستون فيلا الإنجليزي، إلى جانب عدد من الأندية في اسكتلندا، بما يتيح تبادل الخبرات وتطبيق أحدث أساليب التدريب والتطوير.

البراعم في الفئات السنية

وأضاف أن المنظومة تعتمد على إعداد اللاعبين منذ المراحل العمرية المبكرة، من خلال برامج معايشة تشمل البراعم في الفئات السنية من 11 إلى 13 عامًا، إلى جانب تأهيل المدربين، بهدف إعداد عناصر قادرة على الاحتراف في الدوريات الأوروبية وفق أحدث المعايير الفنية.

وأوضح أن نموذج العمل داخل نادي زد يستند إلى فلسفة أوروبية ناجحة يتم تطبيقها داخل مصر، مشيرًا إلى أن المستثمر بطبيعته يسعى لتحقيق النجاح الرياضي والاستثماري، بينما تسهم المنظومة في الوقت ذاته في إعداد لاعبين قادرين على تمثيل الكرة المصرية بأفضل صورة.

الأمل والدافع

وأكد فكري صالح أن تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي للاعبي المنتخب يمثل رسالة تقدير لكل الرياضيين في مصر، ويمنح الأمل والدافع لمواصلة العمل والاجتهاد من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات.

وتطرق صالح إلى تجربة حارس مرمى الأهلي مصطفى شوبير، موضحًا أنه تعرض لانتقادات وتشكيك لعدة سنوات بسبب كونه نجل حارس المرمى السابق أحمد شوبير، إلا أنه نجح في إثبات جدارته بفضل موهبته وشخصيته القوية، مشيدًا بالمدربين الذين منحوه الفرصة، والتي توجها بأداء مميز، كان من أبرز محطاته التصدي لركلة جزاء نفذها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.