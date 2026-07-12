أسامة عرابي: أزمة الكرة المصرية ليست في المواهب بل في اكتشافها ورعايتها

كشف أسامة عرابي، المشرف على قطاع البراعم بنادي سيتي كلوب، مشكلات قطاعات الناشئين بالفرق المصرية، ودور الأكاديميات في انتقاء المواهب الكروية.

كلمات الرئيس السيسي

وقال خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد إن كلمات الرئيس السيسي للمنتخب بعد العودة من كأس العالم كانت مؤثرة ورسالة دعم للفترة المقبلة من أجل تطوير الكرة المصرية، وتأكيده على ضرورة الاهتمام بقطاعات الناشئين تعد رؤية واضحة على الفترة المقبلة ووضع الرياضة المصرية.

أندية الأهلي والزمالك وزد

وبشأن عمله في نادي سيتي كلوب علق قائلا: النادي يشهد نقلة نوعية في استقطاب الناشئين والبراعم المتميزين من كل مكان في 16 فرعا وأكاديمية للنادي، وقطاعات النائشين في الأندية لازم الناشئ مايدفعش فيها فلوس زي أندية الأهلي والزمالك وزد.

وأضاف: مصر مليانة مواهب واللي يقول غير كدا مخطئ تماما، وهناك أكاديميات وأندية تعمل على الاستثمار من خلال إلزام اللاعب بدفع مبلغ سنوي مقابل اللعب في النادي.

وحول لعب أبناء نجوم الكرة، واصل قائلا: عدد الموهوبين في التاريخ المصري الكروي محدود جدا، وهناك أبناء لاعبين أمثال حازم إمام ومصطفى شوبير وشريف إكرامي أصبحوا نجوم بفرقهم وهناك على النقيض لاعبين آخرين لم يستكلموا مسيرتهم لعدم قدرتهم على تنمية مهارتهم في اللعبة.