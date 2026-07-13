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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ترقب وحماس يسبق انطلاق احتفالية «100 مليون شكراً» باستاد القاهرة

الاستاد
الاستاد
عادل نصار
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

قال إبراهيم عزت، مراسل قناة إكسترا نيوز، إن محيط استاد القاهرة الدولي يشهد حالة من الترقب والحماس إيذاناً ببدء الاحتفالية الجماهيرية الكبرى لتكريم المنتخب الوطني، تتويجاً للأداء المشرف الذي قدمه في كأس العالم 2026، موضحاً أن الأجواء من أمام بوابة «الثالثة شمال» بشارع النصر في مدينة نصر تعكس الإقبال الجماهيري الكبير الذي تشهده المنطقة.

وأضاف في مداخلة عبر قناة إكسترا نيوز، أن  بوابة «الثالثة شمال» تعد من أكثر البوابات التي تشهد كثافات جماهيرية خلال الاحتفالات، مشيراً إلى أن محطات مترو الأنفاق المجاورة للاستاد تشهد بدورها إقبالاً كثيفاً من المواطنين، إلى جانب محطة مونوريل شرق النيل المقابلة لاستاد القاهرة، والتي تستقبل أعداداً كبيرة من القادمين من القاهرة الجديدة والعاصمة الجديدة للمشاركة في الاحتفالية.

وتابع، أن  أجواء الفرحة والحماس تسيطر على محيط استاد القاهرة قبل انطلاق احتفالية «100 مليون شكراً»، التي تقام تكريماً للمنتخب الوطني، مشيراً إلى أن الفنان تامر حسني يحيي هذه الاحتفالية التي ينتظرها آلاف الجماهير احتفاءً بما حققه المنتخب من إنجاز في كأس العالم 2026.

استاد القاهرة استاد القاهرة الدولي الاحتفالية الجماهيرية

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