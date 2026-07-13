بيننا عشرة عُمر طويلة.. أحمد حسن: معنديش خلافات مع حسام وإبراهيم

أكد أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، أن علاقته بالجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام حسن وإبراهيم حسن يسودها الود والاحترام، نافيًا وجود أي خلافات حقيقية، ومشيدًا بالدور الذي لعباه في إعادة الجماهير للالتفاف حول الفراعنة.

وقال أحمد حسن، خلال تصريحات تلفزيونية: "معنديش أي مشكلة مع كابتن حسام وإبراهيم، بيبقى فيه شوية نكش كده، لكن إحنا بينا عشرة طويلة أوي، وهما رجعوا الناس تلتف حوالين المنتخب من تاني."

وأضاف أن أكبر مكافأة لأي لاعب أو مسؤول هي تقدير الجماهير لما يقدمه، قائلًا: "أحلى حاجة إنك تشوف الناس دي فرحانة وجاية تشكرك على المجهود اللي أنت عملته.. هي دي أحلى مكافأة، سيبك بقى من الأمور المادية والمعنوية."

وتأتي تصريحات أحمد حسن بالتزامن مع الأجواء الاحتفالية التي يشهدها استاد القاهرة الدولي، حيث توافدت الجماهير المصرية للمشاركة في احتفالية تكريم منتخب مصر بعد الإنجاز التاريخي الذي حققه الفراعنة في بطولة كأس العالم 2026، وسط حضور جماهيري كبير ورفع الأعلام المصرية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد استقبل لاعبي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم وأعضاء الجهازين الفني والإداري بمدينة العلمين، عقب العودة من البطولة، تقديرًا لما قدمه الفريق من أداء مميز نال إشادة واسعة.

وقدم منتخب مصر مشوارًا تاريخيًا في كأس العالم 2026، قبل أن يودع منافسات البطولة من دور الـ16، بعد مباراة قوية أكد خلالها الفراعنة تطور مستواهم وقدرتهم على منافسة كبار المنتخبات، ليحظى المنتخب باستقبال جماهيري ورسمي كبير عقب العودة إلى أرض الوطن.