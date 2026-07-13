إطلاق النسخة التجريبية العامة لنظام iOS 27 وميزات ذكاء اصطناعي جديدة

تترقب الأوساط التقنية وعشاق هواتف آيفون إطلاق شركة آبل (Apple) النسخة التجريبية العامة الأولى لنظام التشغيل المرتقب "iOS 27" خلال هذا الأسبوع، والذي يأتي محملاً بمجموعة من الترقيات الأمنية والخيارات البصرية، إلى جانب ميزات متطورة للذكاء الاصطناعي مخصصة لتحسين تجربة الاستخدام اليومية.

أحدث ميزات الذكاء الاصطناعي في iOS 27

يركز التحديث الجديد بشكل أساسي على دمج أعمق لتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي داخل نظام التشغيل؛ حيث سيشهد نظام iOS 27 تحسينات شاملة في قدرات المساعد الصوتي "سيري" (Siri) تجعله أكثر فهمًا للسياق الطبيعي للمحادثات وأقرب للتفاعل البشري، فضلاً عن أدوات كتابة ذكية تتيح إعادة صياغة النصوص، وتلخيص رسائل البريد الإلكتروني، وإنشاء صور وتعبيرات تعبيرية مخصصة فورياً داخل التطبيقات الأساسية.

خيارات تخصيص متطورة وتصميم عصري

وإلى جانب تقنيات الذكاء الاصطناعي، تقدم آبل من خلال نظام iOS 27 خيارات تخصيص أوسع لواجهة المستخدم الرئيسية وشاشة القفل، بما يمنح أصحاب هواتف آيفون مرونة أكبر في تنظيم التطبيقات والأدوات الذكية (Widgets) وتغيير ألوانها لتتناسب مع الخلفيات بشكل تلقائي، مع تحسينات بصرية في مركز التحكم لتسهيل الوصول إلى الإعدادات السريعة بلمسة واحدة.

طريقة التسجيل وتثبيت النسخة التجريبية

ويتوقع الخبراء أن تتيح آبل للمستخدمين العاديين فرصة اختبار النظام الجديد من خلال برنامجها المجاني للنسخ التجريبية العامة (Public Beta)؛ حيث يمكن للمهتمين تسجيل أجهزتهم عبر موقع المطورين الرسمي للشركة وتنزيل التحديث مباشرة عبر الإعدادات، مع التنبيه بضرورة أخذ نسخة احتياطية كاملة من البيانات قبل التثبيت لتجنب أي مشكلات برمجية غير متوقعة قد تظهر في هذه النسخة المبكرة.