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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

حبس المتهم بالتعدي على صديقه بسلاح أبيض في القاهرة

أرشيفية
أرشيفية
مصطفي رجب
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قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، حبس شخص 4 ايام على ذمة التحقيقات لقيامه بالتعدى بالضرب على صديقه وإحداث إصابته باستخدام سلاح أبيض بالقاهرة.

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى يتضمن تضرر القائمة على النشر من أحد الأشخاص لقيامه بالتعدى بالضرب على نجلها وإحداث إصابته باستخدام سلاح أبيض بالقاهرة.


وبالفحص تبين أنه بتاريخ 6 يوليو الجارى تبلغ لقسم شرطة المعادى من شخصين "أحدهما المشكو فى حقه" بهما إصابات قطعية متفرقة بالجسم، ومقيمان بدائرة القسم، حيث تبين نشوب مشادة كلامية بينهم بسبب المزاح لارتباطهما بعلاقة صداقة تطورت لمشاجرة تعديا خلالها على بعضهما بالضرب محدثين الإصابات المنوه عنها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

جهات التحقيق المختصة بالقاهرة حبس شخص التعدى بالضرب على نجلها سلاح أبيض

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