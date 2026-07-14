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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سعرها 765 ألف جنيه.. شيفروليه أوبترا 2027 تباع بهذه المواصفات

شيفروليه أوبترا موديل 2027
شيفروليه أوبترا موديل 2027
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

شيفروليه أوبترا موديل 2027

وجاءه هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: شيفروليه أوبترا موديل 2027، وتنتمي أوبترا لفئة السيارات السيدان .

محرك شيفروليه أوبترا موديل 2027

شيفروليه أوبترا موديل 2027

تستمد سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2027 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وبها قوة 98 حصان، وبها خزان وقود سعة 45 لتر، وبها عزم دوران 140 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

وسائل الأمان بـ شيفروليه أوبترا موديل 2027

شيفروليه أوبترا موديل 2027

زودت سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2027 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة .

مواصفات شيفروليه أوبترا موديل 2027

شيفروليه أوبترا موديل 2027

تمتلك سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2027 الكثير من المميزات من ضمنها، جنوط رياضية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها قفل مركزى للأبواب، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها نوافذ كهربائية امامية، وبها نوافذ كهربائية خلفية، وبها زجاج فاميه، وتكيف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها باور ستيرنج، وبها فرش مقاعد من القماش، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس .

سعر شيفروليه أوبترا موديل 2027

شيفروليه أوبترا موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 765 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 790 ألف جنيه .

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