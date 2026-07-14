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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

حملات مكثفة بأجهزة المدن الجديدة لإزالة المخالفات والحفاظ على المظهر الحضاري

جانب من الحملات
جانب من الحملات
آية الجارحي
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واصلت أجهزة تنمية عددٍ من المدن الجديدة تنفيذ حملات ميدانية مكثفة للحفاظ على المظهر الحضاري، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالحفاظ على الانضباط داخل المدن الجديدة، والتعامل بحسم مع جميع صور التعديات والبناء المخالف ورفع الإشغالات.

 حدائق أكتوبر

في مدينة حدائق أكتوبر، استمرت الحملات الميدانية، وشملت إزالة مخالفات بناء بعددٍ من القطع بمنطقتي جاردينيا وحدائق الياسمين، ومنطقة الفردوس، إلى جانب إيقاف محاولات تغيير استخدام الوحدات بالمخالفة، وإزالة الشدات الخشبية والأدوار المخالفة، والتحفظ على المعدات المستخدمة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما واصل جهاز مدينة حدائق أكتوبر تنفيذ حملات إضافية استهدفت إزالة إشغالات الباعة الجائلين بعددٍ من المناطق، شملت حدائق الأوركيد (390 فدانًا) وشارع حورس، حيث تم رفع الإشغالات بالمنطقة.

 العاشر من رمضان

وفي مدينة العاشر من رمضان، تمكن جهاز المدينة من إيقاف عددٍ من محاولات البناء المخالف وتغيير استخدام الوحدات السكنية إلى أنشطة تجارية، بالإضافة إلى إيقاف زيادات بنائية غير مرخصة بمناطق الحي العاشر و"ابني بيتك"، والتحفظ على المعدات المستخدمة، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمنع أي مخالفات قبل تحولها إلى أمر واقع.

مدينة بدر

وفي مدينة بدر، واصل الجهاز تنفيذ خطة متكاملة شملت حملات لتحصيل مستحقات استهلاك المياه، وضبط الوصلات المخالفة بمختلف الأحياء، مع تحرير محاضر للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بشأن مخالفات إشغال الطرق، وتشوين مواد البناء، وتغيير الأنشطة.

 مدينة 6 أكتوبر

وفي مدينة 6 أكتوبر، كثف جهاز المدينة حملاته لإزالة الإشغالات والتعديات بالمحاور الرئيسية والمناطق التجارية في القطاعات الشرقي والجنوبي والشمالي، حيث شملت الحملات محور جمال عبد الناصر، ومحور الكفراوي، والممشى السياحي، ومنطقة الوجيه، وإسكان الشباب، وأسفرت عن التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مدينة العبور

وفي مدينة العبور، حققت المنظومة الأمنية الجديدة نجاحًا ملحوظًا خلال المرحلة الأولى من تطبيقها، حيث أسهمت في تحقيق الانضباط بعددٍ من المناطق الحيوية، من بينها حي الشباب، ومنطقة الإسكان القومي بالحي الثامن.

 حدائق العاشر من رمضان

وفي مدينة حدائق العاشر من رمضان، واصل جهاز المدينة تنفيذ حملاته لإزالة الإشغالات والتعديات بعددٍ من الأحياء، شملت حي الفيروز (28)، وحي الزهور (29)، وحي القرنفل (30)، حيث أسفرت الحملات عن إزالة التعديات الناتجة عن امتداد الأنشطة التجارية على الأرصفة وحرم الطرق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

المدن الجديدة الإسكان حدائق أكتوبر العاشر من رمضان بدر 6 أكتوبر العبور حدائق العاشر من رمضان

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