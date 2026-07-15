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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

رئيس زراعة الشيوخ: توفير دخل مناسب للفلاح سيحل ظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية

حوار معتز الخصوصي مع النائب محسن البطران رئيس زراعة الشيوخ
حوار معتز الخصوصي مع النائب محسن البطران رئيس زراعة الشيوخ
معتز الخصوصي

قال النائب محسن البطران ، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ ، إننا يجب أن نربط جريمة التعدي على الأراضي الزراعية بالعائد الربحي وقزمية مساحات الأراضي.

وأشار البطران خلال حواره لـ"صدى البلد" إلى أنه إذا كان قزمية المساحات والعائد الربحي قليل ، فإذا كان مثلا لدي أي مزارع نصف فدان ، والمتر بـ 4 الآف جنيه نتيجة الضغط السكاني ، ولذلك فإنه مهما زرع هذا المزارع فلن يجد أي ربح ، وإذا باع ربع فدان بـ3 مليون جنيه ، فإنه لديه متطلبات ، ولذلك إذا كان هناك ما يمنعه من التعدي على الأراضي الزراعية ، فلابد من أن تكون صناعة الزراعة ربحية عن طريق أن يزرع ويكون لديه عائد ربح ، لذلك يلجأ المزارع للتعدي على الأراضي الزراعية لأنه يريد بناء مثلا 100 متر أو أنه تعب من الزراعة ولا يجد جدوي من دخلها أو أنه ليس لديه أحيزة عمرانية في القرية التي يقطنها أو ليس لديه ظهير صحراوي للمحافظة التي يتبعها.

واختتم رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ: وأرى أن حل لجريمة التعدي على الأراضي الزراعية هو الوعي أولا وأن يكون هناك دخل مناسب للفلاح ، وأن يتوسع الفلاح رأسي بدلا من توسعه أفقي خاصة إذا تمت إزالة المخالفة ، ولو تمت إزالة المخالفة فلن تعود الأرض مرة آخرى لزراعتها لأنها أصبحت أسمنتية.

التعدي الأراضي الزراعية العائد الربحي زمية مساحات الأراضي رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ

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