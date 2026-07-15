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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

1.6 مليون سيارة في 3 أشهر.. ستيلانتس تواصل نمو شحناتها العالمية

ستيلانتس
ستيلانتس
كريم عاطف

أعلنت مجموعة ستيلانتس تسجيل نمو في شحناتها العالمية خلال الربع الثاني من عام 2026، بعدما بلغت نحو 1.6 مليون سيارة، بزيادة 10% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدعومة بالأداء القوي في أسواق أمريكا الشمالية وأوروبا.

تاريخ مجموعة ستيلانتس لصناعة السيارات

وأوضحت الشركة أن الشحنات المجمعة خلال الفترة من أبريل إلى يونيو 2026 بلغت 1.597 مليون سيارة، مقابل 1.447 مليون سيارة خلال الربع الثاني من 2025، بزيادة قدرها 150 ألف سيارة.

حققت منطقة أمريكا الشمالية أكبر معدل نمو بين أسواق ستيلانتس، بعدما ارتفعت الشحنات إلى 445 ألف سيارة، مقابل 323 ألف سيارة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بنمو 38%.

وأرجعت الشركة هذا الأداء إلى إطلاق عدد من الطرازات الجديدة وتحديث مجموعة من سياراتها، من بينها Ram 1500 HEMI V8، وRam 1500 TRX SRT، وJeep Grand Wagoneer، وJeep Grand Cherokee، بالإضافة إلى النسخة المحدثة من Chrysler Pacifica، إلى جانب زيادة إنتاج Jeep Cherokee الجديدة وDodge Charger SIXPACK.

ستيلانتس

في أوروبا الموسعة، ارتفعت الشحنات إلى 762 ألف سيارة مقابل 723 ألف سيارة خلال الربع الثاني من 2025، مسجلة نموًا بنسبة 5%.

وجاء هذا الأداء مدعوما بارتفاع الطلب على الطرازات الجديدة، خاصة سيارات منصة Smart Car، والتي تضم Citroën C3 وCitroën C3 Aircross وOpel/Vauxhall Frontera وFiat Grande Panda، والتي أضافت نحو 41 ألف سيارة إلى إجمالي الشحنات.

كما ساهمت Jeep Compass الجديدة في تعزيز النتائج، فيما ارتفعت شحنات Leapmotor إلى 33 ألف سيارة خلال الربع الثاني، مدفوعة بالطلب على طرازي T03 وB10.

سجلت منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا تراجعًا بنسبة 3%، لتصل الشحنات إلى 121 ألف سيارة مقابل 125 ألف سيارة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأرجعت الشركة هذا الانخفاض إلى تداعيات الأوضاع الإقليمية، رغم ارتفاع الإنتاج في الجزائر بفضل Fiat Doblo، وتحسن الأداء في المغرب، بينما شهدت تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي تراجعًا في الشحنات.

تراجعت شحنات أمريكا الجنوبية إلى 253 ألف سيارة مقابل 260 ألف سيارة خلال الربع الثاني من 2025، بانخفاض 3%.

ورغم نمو الشحنات في البرازيل، فإن تراجع السوق الأرجنتينية حدّ من أداء المنطقة خلال الربع الثاني.

استقرت شحنات آسيا والمحيط الهادئ عند 16 ألف سيارة، دون تغيير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتعتمد ستيلانتس في نتائجها على الشحنات المجمعة، والتي تشمل السيارات التي يتم تسليمها إلى الوكلاء والموزعين أو مباشرة إلى عملاء التجزئة وأساطيل الشركات، باعتبارها الأساس الذي تستند إليه الشركة في احتساب الإيرادات.

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