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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات | تعرف على المواصفات الكاملة لـ مرسيدس CLA EV 2026.. سيارات سيدان 2027 جديدة في السوق المصرية

اخبار السيارات
اخبار السيارات
قسم السيارات

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

كشفت مرسيدس عن CLA EV 2026 الجديدة، التي تمثل بداية جيل جديد من سياراتها الكهربائية، معتمدة على تقنيات حديثة تستهدف تعزيز الكفاءة والأداء، أبرزها ناقل حركة ثنائي السرعات، وهي تقنية لا تزال نادرة في السيارات الكهربائية، وتستخدمها أيضا بعض الطرازات الرياضية مثل بورشه تايكان.

يحتوي سوق السيارات المصري علي الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

ينتشر داخل سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

تضم سوق السيارات المصرية الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026 و2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

كشفت شركة لكزس عن طرازها الجديد لكزس LS موديل 2027، وتنتمي LS لفئة السيارات السيدان الفاخرة، ودخل الجيل الخامس من LS الأسواق لأول مرة عام 2017، ليكمل عشرة أعوام من عمره خلال العام المقبل .

مرسيدس ‏CLA EV 2026‎‏ مرسيدس C 180 موديل 2026 سكودا اوكتافيا A8 اودي A6 موديل 2026 سيارات سيدان 2027 جديدة لكزس LS موديل 2027 بورشه تايكان مستقبل صناعة السيارات

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