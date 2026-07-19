تنفذ الأكواد وتحلل البيانات تلقائيًا.. جوجل تطلق Gemini Notebook بدلًا من NotebookLM

أعلنت جوجل تغيير اسم أداة NotebookLM رسميًا إلى Gemini Notebook، في خطوة تهدف إلى ربطها بشكل أكبر بمنظومة Gemini للذكاء الاصطناعي، مع الإبقاء عليها كمنصة مستقلة تقدم وظائفها الأساسية في البحث وتحليل المعلومات اعتمادًا على مصادر المستخدم.

وجاء الإعلان على لسان جوش وودوارد، نائب رئيس Google Labs وتطبيق Gemini، مؤكدًا أن تغيير الاسم يأتي ضمن استراتيجية الشركة لتوحيد هوية منتجات الذكاء الاصطناعي تحت علامة Gemini، دون المساس بطبيعة الأداة أو طريقة عملها.

قدرات تحليلية أكثر تطورًا

حصلت Gemini Notebook على تحديثات جديدة تمنح كل دفتر ملاحظات بيئة معالجة مستقلة تعمل في الخلفية، ما يتيح للأداة تنفيذ مهام معقدة بشكل تلقائي دون تدخل مباشر من المستخدم.

وبفضل هذه الإمكانات، أصبحت الأداة قادرة على إنشاء الأكواد البرمجية وتشغيلها لتحليل البيانات والجداول، ثم تحويل النتائج إلى رسوم بيانية أو ملفات جاهزة، اعتمادًا على المستندات التي يرفعها المستخدم دون الاستعانة بمعلومات من الإنترنت المفتوح.

الاعتماد على ملفات المستخدم فقط

أكدت جوجل أن التحديث الجديد لن يغير آلية عمل الأداة، إذ ستواصل الاعتماد على الملفات والمصادر التي يضيفها المستخدم باعتبارها المرجع الأساسي في التحليل والإجابة، كما ستظل جميع الروابط والدفاتر الحالية متاحة دون الحاجة إلى نقلها أو تعديلها.

إتاحة المزايا الجديدة تدريجيًا

أوضحت الشركة أن ميزة تشغيل الأكواد البرمجية متوفرة حاليًا لمشتركي Gemini Ultra ولمستخدمي Google Workspace، على أن يتم توسيع نطاقها خلال الفترة المقبلة لتشمل مشتركي Gemini Pro عبر نسخة الويب.

وتساعد هذه الميزة في إجراء تحليلات متقدمة للبيانات الرقمية، وإنشاء مخططات ورسوم توضيحية وتقارير بصورة آلية.

انتشار واسع للأداة

كشفت جوجل أن عدد مستخدمي Gemini Notebook تجاوز 30 مليون مستخدم، فيما تعتمد عليها أكثر من 600 ألف مؤسسة حول العالم في تنظيم المعرفة وإدارة الملفات، وهو ما يعكس تنامي الاعتماد على الأداة في الدراسة والعمل والبحث.

كما تعمل الشركة على دمج إمكانات الأداة مستقبلًا مع تجربة البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي من خلال AI Mode، بما يسمح بالاستفادة من ملفات المستخدم أثناء البحث داخل خدمات جوجل.

من مشروع تجريبي إلى منتج رئيسي

بدأت الأداة رحلتها في مايو 2023 تحت اسم Project Tailwind، قبل أن تتحول لاحقًا إلى NotebookLM، لتستقر الآن على اسم Gemini Notebook، في تطور يعكس انتقالها من مشروع تجريبي داخل مختبرات جوجل إلى أحد المنتجات الرئيسية في منظومة الذكاء الاصطناعي الخاصة بالشركة.

هوية بصرية جديدة

إلى جانب تغيير الاسم، اعتمدت جوجل شعارًا جديدًا للأداة بألوان Gemini المميزة، كما سيظهر الاسم الجديد تلقائيًا لمستخدمي تطبيقات الهواتف بعد تثبيت آخر تحديث.