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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إعلامي جزائري: حسام حسن صنع من لاعبي الدوري المصري محترفين

منتخب مصر
منتخب مصر
يمنى عبد الظاهر

أشاد الإعلامي الجزائري عبدالقادر شنيوني بما قدمه المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن، مؤكدًا أن شخصيته القوية كانت أحد أهم أسباب ظهور لاعبي المنتخب بهذا المستوى، رغم اعتماده على عناصر من الدوري المصري.

وقال شنيوني، في تصريحات إعلامية، إن لاعبي منتخب مصر بدوا وكأنهم محترفين على أعلى مستوى، مضيفًا: "حسام حسن جاب لاعيبة من الدوري المصري، لكن تحسهم محترفين بمعنى الكلمة".

كما أثنى على الإمكانات التي يمتلكها النادي الأهلي، مؤكدًا أنها تضاهي ما يتوفر لدى عدد من الأندية الأوروبية، وقال: "لما تشوف النادي الأهلي والإمكانات اللي عنده، في فرق أوروبية معندهاش نفس الإمكانيات".

وأضاف أن الأهلي يُدار باحترافية كبيرة، مشيرًا إلى امتلاكه عدة فروع وقناة تلفزيونية خاصة، وهو ما يعكس حجم النادي وتنظيمه.

واختتم شنيوني تصريحاته بالإشادة بشخصية حسام حسن، قائلًا: "لما يكون عندك مدرب شخصية زي حسام حسن، ده أفضل من مدرب عنده إمكانيات لكن شخصيته زي الدجاجة".

الإعلامي الجزائري عبدالقادر شنيوني لمنتخب مصر حسام حسن الدوري المصري الأهلي

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