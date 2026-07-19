تحرير 523 محضرا للمخابز والأسواق وضبط طن لحوم وأحشاء غير صالحة للاستهلاك الآدمي بسوهاج

في إطار توجيهات اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية والمخابز، والتأكد من صلاحية السلع المعروضة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

شنت مديرية التموين بسوهاج بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري، ومباحث التموين، وهيئة سلامة الغذاء، بحملات تموينية مكبرة بمراكز المراغة وأخميم وطهطا والعسيرات خلال الأسبوع الماضي.

محافظة سوهاج

وأوضح الدكتور سامح التوني وكيل وزارة التموين بسوهاج، أن الحملات أسفرت عن تحرير 523 محضر تمويني متنوع، منها 127 محضر للمخابز البلدية، من أبرزها ضبط ١٢٠ بطاقة تموين داخل احد المخابز بالمراغة.

كما تم ضبط طن لحوم وأحشاء مذبوحات غير صالحة للاستهلاك الادمي، وعدد ٥٢٥٦٠ قطعة عصير لوليتا مجهولة المصدر، وطن سكر بدون فواتير، و٨٧٦ علبة سوبيا مجهولة المصدر بالعسيرات.

بالإضافة إلى ضبط 100 كيلو جرام أسماك مملحة غير صلاحة للاستهلاك الآدمي بمركز أخميم، وقد تم ضبط 430 كرتونة زيت تمويني قبل بيعها بالسوق السوداء، وطن ردة خشنة بدون فواتير بمركز طهطا.

وشدد محافظ سوهاج على استمرار الحملات الرقابية المكثفة بجميع مراكز المحافظة، بالتعاون مع الجهات المعنية، مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة المواطنين أو تتعلق بالغش التجاري، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين.