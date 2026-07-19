قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأسادو والحلوى.. أسرار الأرجنتين الخفية قبل معركة نهائي كأس العالم 2026
محافظ الجيزة يتفقد بولاق الدكرور ميدانيا .. ويستبعد مسؤول الإشغالات للتقصير
الصواريخ الإيرانية تجبر رحلة جوية للعودة إلى أدراجها قبل الوصول الى تل أبيب
مارادونا جونيور يحسم الجدل قبل النهائي: ميسي لن يتفوق على والدي
أمير قطر ورئيس وزراء العراق يبحثان في الدوحة تعزيز التعاون بين البلدين
550 ألف مستفيد و77 ألف تدخل جراحي.. حصاد عام من الإنجازات بمستشفيات سوهاج الجامعية
قناة مجانية على النايل سات تذيع مباراة الأرجنتين وإسبانيا.. اتفرج ببلاش
التعليم تنفي زيادة مجموع الشهادة الإعدادية لـ320 درجة من العام المقبل
الكونغو الديمقراطية: ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس إيبولا إلى 2267 حالة منها 893 وفاة
أشد أيام يوليو ..الأرصاد تحذر من الطقس
أول تعليق من الجيش الأردني على الصواريخ الإيرانية
زيادة الموارد لتصل 31225.5 مليار جنيه.. الرئيس يعتمد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تحرير 523 محضرا للمخابز والأسواق وضبط طن لحوم وأحشاء غير صالحة للاستهلاك الآدمي بسوهاج

المضبوطات بسوهاج
المضبوطات بسوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

في إطار توجيهات اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية والمخابز، والتأكد من صلاحية السلع المعروضة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

شنت مديرية التموين بسوهاج بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري، ومباحث التموين، وهيئة سلامة الغذاء، بحملات تموينية مكبرة بمراكز المراغة وأخميم وطهطا والعسيرات خلال الأسبوع الماضي.

محافظة سوهاج

وأوضح الدكتور سامح التوني وكيل وزارة التموين بسوهاج، أن الحملات أسفرت عن تحرير 523 محضر تمويني متنوع، منها 127 محضر للمخابز البلدية، من أبرزها ضبط  ١٢٠ بطاقة تموين داخل احد المخابز بالمراغة.

كما تم ضبط طن لحوم وأحشاء مذبوحات غير صالحة للاستهلاك الادمي، وعدد ٥٢٥٦٠ قطعة عصير لوليتا مجهولة المصدر، وطن سكر بدون فواتير، و٨٧٦ علبة سوبيا مجهولة المصدر بالعسيرات.

بالإضافة إلى ضبط 100 كيلو جرام أسماك مملحة غير صلاحة للاستهلاك الآدمي بمركز أخميم، وقد تم ضبط 430 كرتونة زيت تمويني قبل بيعها بالسوق السوداء، وطن ردة خشنة بدون فواتير بمركز طهطا.

وشدد محافظ سوهاج على استمرار الحملات الرقابية المكثفة بجميع مراكز المحافظة، بالتعاون مع الجهات المعنية، مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة المواطنين أو تتعلق بالغش التجاري، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين.

سوهاج أخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج تموين سوهاج لحوم فاسدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنان والمخرج أحمد جلال عبدالقوي

شقيق الفنان أحمد جلال عبدالقوي ينعيه بكلمات مؤثرة: «مع السلامة يا أخي الأصغر»

احمد جلال

مسألة وقت .. آخر كلمات أحمد جلال عبد القوي قبل رحيله تهز مواقع التواصل الاجتماعي

احمد جلال

وفاة الفنان أحمد جلال عبد القوي بعد صراع مع السرطان

مسلسل حضرة المتهم ابي

تفاصيل اللحظات الأخيرة فى وفاة أحمد جلال بطل «حضرة المتهم أبي» .. ماذا حدث؟

القهوة المغشوشة

«هات كوباية مية».. طريقة بسيطة تكشف القهوة المغشوشة في ثوانٍ

احمد جلال

قبل ساعات من رحيله.. أحمد جلال عبد القوي يتوقع وفاته.. الوقت عامل مهم في كل الأحوال

مشغولات ذهبية

ضغوط ناجمة.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن في مصر

إسبانيا

اتفرج مجانا.. القنوات الناقلة لنهائي كأس العالم بين الأرجنتين وإسبانيا

ترشيحاتنا

بورصة الكويت

تراجع مؤشرات بورصة الكويت في ختام تعاملات اليوم

الدكتور إسلام عزام رئيس هيئة الرقابة المالية

الرقابة المالية تصدر قرارًا بتشكيل لجنة تنسيقية بين الهيئة والبورصة ومصلحة الضرائب

مجلس النواب

وزير الاستثمار: التوسع في المشروعات الصناعية لزيادة الصادرات.. نواب: خطوة تعزز تنافسية الاقتصاد.. ومطالب بمزيد من التيسيرات

بالصور

وزير الدفاع يشهد فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية
وزير الدفاع يشهد فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية
وزير الدفاع يشهد فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية

بعد وفاة احمد جلال عبد القوي.. أعراض سرطان الحجاب الحاجز

وفاة احمد جلال عبد القوي
وفاة احمد جلال عبد القوي
وفاة احمد جلال عبد القوي

الأوديسة يحقق 120 مليون دولار محليا و258 مليون دولار عالميا

فيلم The Odyssey
فيلم The Odyssey
فيلم The Odyssey

تحذير بعد وفاة 6 مصريين بالسعودية.. علامات تسرب الغاز التي لا يجب تجاهلها

تسرب الغاز
تسرب الغاز
تسرب الغاز

فيديو

وزير الدفاع يشهد فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية

وزير الدفاع يشهد فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية.. فيديو وصور

رسالة الوداع

رحل بعد صراع مع المرض.. آخر ما قاله أحمد جلال نجم «حضرة المتهم أبي»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ارحموا من في الأرض

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

المزيد