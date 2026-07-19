قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خلافات حول الميراث.. الداخلية تكشف تفاصيل تضرر سيدة من تجلها بكفر الشيخ
متحرش اتخانق مع زميله.. حقيقة وفاة نزيل داخل قسم شرطة بالقاهرة نتيجة التعذيب
59 تهمة بينها الاغتصاب والاتجار بالبشر.. السلطات الأمريكية تعتقل أندرو تيت وشقيقه تريستان
الدعم النقدي يغير منظومة التموين.. تفاصيل جديدة بشأن أسعار الخبز والسكر وزيادة منافذ الصرف
مدير مواني العقبة: لا تأثير على سير العمل بعد اعتراض الصواريخ الإيرانية
تحالف بتروجت – إنبي يفوز باتفاقية إطارية طويلة الأمد مع شركة تنمية نفط عُمان
مهرجان الجونة يفتح باب التقديم للنسخة الرابعة من سيني جونة للمواهب الناشئة
بشرى لأصحاب القدرات الخاصة.. حزمة خدمات إلكترونية من الدولة لذوي الإعاقة
صندوق تكريم الشهداء: صرف المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "مصر معاكم" للقُصر من أبناء الشهداء
الجيش الأردني يستنفر.. اعتراض 3 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة.. تفاصيل
رهانات بـ600 ألف دولار تهز البيت الأبيض.. هل سُربت أسرار الحرب الأمريكية الإيرانية؟
الأردن.. اعتراض 3 صواريخ إيرانية وسقوط رابع في منطقة نائية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ضبط المتهم بقتـ ل زوجته في شبرا الخيمة.. وحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق

متهم
متهم
إبراهيم الهواري

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط المتهم بقتل زوجته داخل منزل الأسرة بمنطقة المنشية الجديدة بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، فيما قررت جهات التحقيق حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.


وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا بقيام شخص بالتعدي على زوجته داخل مسكنهما، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى موقع البلاغ.
وبالفحص والتحريات، عُثر على جثة ربة منزل مصابة بجرح ذبحي في الرقبة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها، وذلك إثر خلافات أسرية نشبت بينهما.


وعقب تقنين الإجراءات، نجح ضباط مباحث قسم أول شبرا الخيمة في تحديد مكان اختباء المتهم وضبطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.


وتباشر النيابة العامة التحقيقات في الواقعة، وقررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، كما صرحت بدفن جثمان المجني عليها عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية بمعرفة مصلحة الطب الشرعي، للوقوف على ملابسات الحادث كاملة.

القليوبية محافظة القليوبية الأجهزة الأمنية مديرية أمن القليوبية أمن القليوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدق على قانون خطة التنمية الاقتصادية.. تفاصيل

القهوة المغشوشة

«هات كوباية مية».. طريقة بسيطة تكشف القهوة المغشوشة في ثوانٍ

مشغولات ذهبية

ضغوط ناجمة.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن في مصر

إسبانيا

اتفرج مجانا.. القنوات الناقلة لنهائي كأس العالم بين الأرجنتين وإسبانيا

رونالدو

ستحسمها بسهولة.. الظاهرة رونالدو يتوقع بطل كأس العالم 2026 الليلة

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 صدى البلد .. سجل بياناتك واعرف درجاتك

تحذير جديد من إنستاباي للمستخدمين.. انتبه لهذه المعلومات

تحذير جديد وعاجل من إنستاباي للمستخدمين.. انتبه لهذه المعلومات

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي زيادة مجموع الشهادة الإعدادية لـ320 درجة من العام المقبل

ترشيحاتنا

ارشيفي

ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان لـ4328 شهيدا و12229 جريحا

وزير الخارجية الأوكراني يدعو إلى ممارسة "ضغط شديد" على روسيا

وزير الخارجية الأوكراني يدعو إلى ممارسة "ضغط شديد" على روسيا

استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين بقصف الاحتلال الإسرائيلي خيام نازحين في مدينة خان يونس

استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين بقصف الاحتلال الإسرائيلي خيام نازحين في مدينة خان يونس

بالصور

حضور جماهيري ضخم.. حكيم يحيي واحدة من أقوى سهرات مهرجان دقة الدولي

حكيم
حكيم
حكيم

اللواء وليد السيسي بمكتبة الإسكندرية: أحب القراءة منذ طفولتي

اللواء وليد السيسي بمكتبة الإسكندرية
اللواء وليد السيسي بمكتبة الإسكندرية
اللواء وليد السيسي بمكتبة الإسكندرية

وزير الدفاع يشهد فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية
وزير الدفاع يشهد فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية
وزير الدفاع يشهد فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية

بعد وفاة احمد جلال عبد القوي.. أعراض سرطان الحجاب الحاجز

وفاة احمد جلال عبد القوي
وفاة احمد جلال عبد القوي
وفاة احمد جلال عبد القوي

فيديو

وزير الدفاع يشهد فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية

وزير الدفاع يشهد فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية.. فيديو وصور

رسالة الوداع

رحل بعد صراع مع المرض.. آخر ما قاله أحمد جلال نجم «حضرة المتهم أبي»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: هذا هو التصوف يا فتى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ارحموا من في الأرض

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

المزيد