ضبط المتهم بقتـ ل زوجته في شبرا الخيمة.. وحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط المتهم بقتل زوجته داخل منزل الأسرة بمنطقة المنشية الجديدة بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، فيما قررت جهات التحقيق حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.



وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا بقيام شخص بالتعدي على زوجته داخل مسكنهما، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى موقع البلاغ.

وبالفحص والتحريات، عُثر على جثة ربة منزل مصابة بجرح ذبحي في الرقبة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها، وذلك إثر خلافات أسرية نشبت بينهما.



وعقب تقنين الإجراءات، نجح ضباط مباحث قسم أول شبرا الخيمة في تحديد مكان اختباء المتهم وضبطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.



وتباشر النيابة العامة التحقيقات في الواقعة، وقررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، كما صرحت بدفن جثمان المجني عليها عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية بمعرفة مصلحة الطب الشرعي، للوقوف على ملابسات الحادث كاملة.