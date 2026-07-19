جامعة المنصورة: حصول 32 مجلة علمية على تقييم المجلس الأعلى للجامعات

حققت جامعة المنصورة إنجازًا جديدًا يعكس مكانتها الرائدة في مجال البحث العلمي والنشر الأكاديمي، بعدما أعلن المجلس الأعلى للجامعات نتائج تقييم المجلات العلمية المصرية والمجلات العلمية المفهرسة لعام 2026، والتي أسفرت عن حصول 32 مجلة علمية صادرة عن الجامعة في مختلف التخصصات على التقييم ضمن منظومة المجلات العلمية المصرية، بما يعزز مكانة الجامعة بين الجامعات المصرية الرائدة في دعم الإنتاج العلمي والبحثي.

وجاءت نتائج التقييم لتبرز تميز جامعة المنصورة في منظومة النشر العلمي، حيث حققت 29 مجلة علمية متخصصة أعلى تصنيف، بينما واصلت بقية المجلات المعتمدة تعزيز حضورها الأكاديمي ضمن منظومة المجلات العلمية المصرية، في انعكاس واضح لجودة المحتوى العلمي، والالتزام بالمعايير الأكاديمية، والجهود المستمرة لتطوير المجلات العلمية والارتقاء بمستواها البحثي، بما يدعم تنافسيتها على المستويين المحلي والدولي.

وأكد الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، أن هذا الإنجاز يجسد المكانة البحثية المتميزة التي وصلت إليها الجامعة، ويعكس نجاح رؤيتها في بناء منظومة متكاملة للبحث العلمي والنشر الأكاديمي، ترتكز على الجودة والابتكار والالتزام بالمعايير الدولية، بما يسهم في تعزيز تنافسية الجامعة وترسيخ مكانتها بين الجامعات الرائدة.

وأضاف أن جامعة المنصورة تنظر إلى مجلاتها العلمية باعتبارها أحد أهم أدوات نشر المعرفة وإبراز الإنتاج العلمي للباحثين، وتواصل تقديم مختلف أوجه الدعم لتطويرها والارتقاء بمستوى أدائها، بما يسهم في زيادة انتشار الأبحاث العلمية وتعظيم أثرها، ويعزز حضور الجامعة في قواعد الفهرسة والتصنيفات الدولية، دعمًا لتوجهات الدولة نحو اقتصاد المعرفة والتنمية المستدامة.

و أوضح الدكتور طارق غلوش، أن نتائج التقييم تعكس التطور النوعي الذي شهدته المجلات العلمية بجامعة المنصورة خلال السنوات الأخيرة، بفضل تطبيق أفضل ممارسات النشر العلمي، وتطوير منظومة التحكيم والتحرير، والالتزام بمعايير الجودة، إلى جانب الدعم المستمر الذي يقدمه قطاع الدراسات العليا والبحوث لهيئات تحرير المجلات العلمية.

وأضاف أن القطاع يواصل تنفيذ خطة متكاملة للارتقاء بالمجلات العلمية الصادرة عن الجامعة، من خلال تعزيز فرص إدراجها في قواعد البيانات العالمية، ورفع معدلات الاستشهاد العلمي، وتشجيع الباحثين على النشر في الدوريات المتميزة، بما يسهم في دعم التصنيف الدولي للجامعة وتعزيز مكانتها البحثية.

وشهدت نتائج التقييم تقدمًا ملحوظًا لمجلة رعاية وتنمية الطفولة، التي ارتفع تقييمها إلى 7 درجات مقارنة بالعام الماضي، في مؤشر يعكس التطور المستمر في جودة المحتوى العلمي والتحريري للمجلة.

كما واصلت المجلات العلمية المفهرسة بجامعة المنصورة تحقيق نتائج متميزة، حيث سجلت مجلة Egyptian Journal of Basic and Applied Sciences (Indexed) معامل تأثير (Impact Factor) بلغ 3.1، فيما حققت مجلة MEJ – Mansoura Engineering Journal (Indexed) معامل تأثير بلغ 0.8، بما يعكس جودة المحتوى العلمي والبحثي للمجلات الصادرة عن الجامعة، ونجاحها في مواكبة المعايير الدولية للنشر الأكاديمي.

ويعكس هذا الإنجاز نجاح جامعة المنصورة في ترسيخ مكانتها كإحدى الجامعات الرائدة في البحث العلمي والنشر الأكاديمي، من خلال تطوير مجلاتها العلمية، وتعزيز جودة مخرجاتها البحثية، وتوسيع حضورها في قواعد الفهرسة والتصنيف الدولية، بما يدعم مسيرة الابتكار، ويعزز إسهام الجامعة في خدمة المجتمع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.