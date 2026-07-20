تقرير إسرائيلي : رفع حالة التأهب ورصد غواصة للبحرية في خليج إيلات

كشفت صحيفة معاريف الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي كثّف خلال الأيام الأخيرة إجراءاته العسكرية لتعزيز الجاهزية العملياتية تحسبًا لأي تصعيد محتمل مع إيران، في ظل استمرار التوترات الإقليمية.

وذكرت الصحيفة أن غواصة تابعة للبحرية الإسرائيلية نُقلت إلى البحر الأحمر، ورُصدت وهي ترسو في خليج إيلات، حيث التقط سياح صورًا لها من شواطئ إيلات والعقبة، قبل أن تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وتثير موجة من التكهنات ونظريات المؤامرة.

وأضاف التقرير أن منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية رفعت مستوى التأهب إلى الحد الأقصى، بعدما اعترضت إحدى البطاريات الدفاعية، أمس، طائرة مسيّرة فوق المنطقة العازلة قرب بلدة خضر في محيط جبل الشيخ. وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي لم يحسم بعد مصدر إطلاق الطائرة، مرجحًا أن تكون قد انطلقت من لبنان أو سوريا أو العراق أو حتى إيران.

وفي السياق ذاته، أوضحت الصحيفة أن قيادة الجبهة الداخلية رفعت جاهزية قوات الاحتياط، كما استدعت عددًا من الضباط العاملين مع السلطات المحلية للمشاركة في تدريبات ودورات تنشيطية استعدادًا لأي تطورات أمنية.

كما أشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي أعلن، السبت، وصول عشرات طائرات التزود بالوقود التابعة للقوات الجوية الأمريكية إلى إسرائيل، في إطار ترتيبات مشتركة مع واشنطن لدعم الجاهزية العسكرية، موضحًا أن هذه الخطوة تأتي ضمن إعادة انتشار القوات الأمريكية في المنطقة استعدادًا لأي تصعيد محتمل.