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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار خدمية| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الثلاثاء

الذهب والدولار
الذهب والدولار
البهى عمرو

قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الثلاثاء، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة درجات الحرارة.

الذهب

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، الثلاثاء 21 يوليو يوليو 2026.

سعر الذهب اليوم

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5022 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 5860 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 6697 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 46880 جنيها.

الدولار


استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الثلاثاء 21يوليو 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم


الدولار الأمريكي

سعر البيع: 51.12 جنيه

سعر الشراء: 51.02 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 58.45 جنيه

سعر الشراء: 58.32 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 68.87 جنيه

سعر الشراء: 68.70 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 13.61 جنيه

سعر الشراء: 13.58 جنيه.

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 13.92 جنيه

سعر الشراء: 13.89 جنيه.

الأرصاد الجوية
الأرصاد 

وكشفت الدكتورة منار غانم، نائب مدير المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد حاليًا أكثر فترات الصيف حرارة، موضحة أن درجات الحرارة ارتفعت بشكل ملحوظ مقارنة بالمعدلات الطبيعية خلال هذا الوقت من العام.

الأرصاد
الأرصاد 

درجة الحرارة المسجلة في القاهرة الكبرى اليوم بلغت نحو 38 درجة مئوية.


وقالت الدكتورة منار غانم، نائب مدير المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية لقناة إكسترا نيوز، إن درجة الحرارة المسجلة في القاهرة الكبرى اليوم بلغت نحو 38 درجة مئوية، بينما وصلت درجة الحرارة المحسوسة إلى 40 درجة بسبب ارتفاع نسب الرطوبة، مشيرة إلى أن هذه القيم أعلى من المعدلات الطبيعية بحوالي 3 درجات.

الرطوبة تزيد الإحساس بحرارة الطقس
وأوضحت نائب مدير المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد أن ارتفاع نسب الرطوبة يجعل المواطنين يشعرون بدرجات حرارة أعلى من المسجلة، حيث ترفع الإحساس بالحرارة بنحو 3 إلى 4 درجات.

وأضافت أن المناطق الساحلية تشهد نسب رطوبة مرتفعة قد تتجاوز 90 و95% خلال بعض فترات اليوم، بينما تختلف درجات الحرارة بين المناطق الساحلية والمحافظات الداخلية.

الصعيد يسجل أعلى درجات الحرارة

وأشارت إلى أن المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط تكون أقل تأثرًا بالحرارة، حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى بها حول 33 درجة، في حين تشهد محافظات الصعيد ارتفاعات كبيرة تصل إلى 44 و45 درجة مئوية خلال ساعات النهار، خاصة في الأقصر وأسوان.

الأربعاء والخميس

وأكدت أن يومي الأربعاء والخميس سيشهدان استمرار الموجة شديدة الحرارة، حيث تتجاوز درجات الحرارة 39 درجة في القاهرة الكبرى، بينما تصل في بعض المناطق إلى 40 و42 درجة مئوية.


ولفتت منار غانم إلى أن الموجة الحارة مستمرة حتى يوم السبت المقبل، مع توقع حدوث انخفاض طفيف في درجات الحرارة يومي الأحد والاثنين والثلاثاء، لتعود القيم إلى معدلات تتراوح بين 35 و36 درجة مئوية.

وأكدت أن طبيعة فصل الصيف خلال الفترة الأخيرة أصبحت تشهد موجات حر طويلة ومتواصلة، موضحة أن استمرار ارتفاع الحرارة لعدة أيام يؤدي إلى تشبع المنازل والجو بالرطوبة، ما يزيد الإحساس بحدة الطقس.

وحول موجات الحر التي تشهدها بعض الدول الأوروبية، أوضحت منار غانم أن ما يحدث عالميًا لا يرتبط بشكل مباشر بالموجة الحالية في مصر، مشيرة إلى أن ارتفاع درجات الحرارة خلال هذه الفترة يعد أمرًا طبيعيًا في ظل طبيعة فصل الصيف.

وأضافت أن بعض دول المغرب العربي تشهد درجات حرارة مرتفعة للغاية تقترب من 50 درجة مئوية بسبب تأثير ظواهر جوية مثل القبة الحرارية والتغيرات المناخية.

سعر الدولار أسعار الذهب الذهب درجات الحرارة

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