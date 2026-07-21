تعظيم آلية الاستفادة من الأصول والمنشآت وتعزيز الفرص الاستثمارية برأس البر

أجرى الدكتور حسام الدين فوزي محافظ دمياط، جولة ميدانية بمدينة رأس البر، رافقه المستشار محمد عبد الوهاب رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر والمهندسة جيهان حسين رئيس فرع هيئة الأبنية التعليمية والمهندس رامى مختار رئيس فرع شمال الدلتا بشركة المقاولون العرب، وذلك لبحث سبل تعظيم الاستفادة من المنشآت والإمكانات المتاحة بالمدينة، وتعزيز الفرص الاستثمارية بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وشملت الجولة تفقد عدد من المواقع والمنشآت بمدينة رأس البر، حيث ناقش المحافظ مع ممثلي الشركة عددًا من المقترحات والرؤى الخاصة بتطوير تلك المواقع واستثمارها بالشكل الأمثل، بما يعزز من مكانة رأس البر كوجهة سياحية واستثمارية متميزة.

وأكد محافظ دمياط أن المحافظة تعمل وفق رؤية تستهدف الاستغلال الأمثل للأصول وتعظيم العائد منها، من خلال تنفيذ مشروعات تنموية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.