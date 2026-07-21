برنامج تدريبي لتنمية مهارات أخصائي المكتبات بمنطقة مطروح الأزهرية

تواصل، منطقة مطروح الأزهرية، فعاليات البرنامج التدريبي لتنمية مهارات أخصائي المكتبات والقائمين بعمل أخصائي المكتبات بمنطقة مطروح الأزهرية لليوم الرابع على التوالي، والذي يستهدف 25 متدرباً ومتدربة على مدار أسبوع كامل لرفع جودة الأداء المكتبي، وذلك بمقر معهد مطروح الابتدائي النموذجي.

تأتي هذه الفعاليات بمتابعة من الشيخ عبد الرازق الباجوري، مدير عام الإدارة العامة لشئوون التعليم، وحضور الدكتور عبد المجيد أحمد عبد اللطيف، مدير عام الإدارة المركزية للكتب والمكتبات بقطاع المعاهد الأزهرية، وأحمد الرشيدي، مدير إدارة المكتبات بمنطقة مطروح الأزهرية، والسيد ناصف، مدير إدارة التدريب.

وشدد الدكتور عبد المجيد أحمد عبد اللطيف، خلال فعاليات التدريب على أهمية المواكبة التكنولوجية، مؤكداً أن الاستثمار الحقيقي يكمن في تمكين أخصائي المكتبات من أحدث النظم الرقمية وتقنيات الإدارة الذكية لتحويل المكتبات الأزهرية إلى منارات بحثية متطورة تخدم العملية التعليمية بكفاءة عالية.

وشهد اليوم الرابع فعاليات تدريبية مكثفة؛ حيث حاضر في المحاضرة الأولى الدكتور أحمد القلشاني، المدرب المعتمد من الأكاديمية المهنية للمعلمين وأخصائي المكتبات، وتناولت المحاضرة موضوعات العمليات الفنية في المكتبات، والإرشاد القرائي، والفهرسة والتثقيف.

واستكمل الدكتور محمود رزق، موجه المكتبات والمدرب المعتمد من الأكاديمية المهنية للمعلمين، فعاليات اليوم بمحاضرة ثانية استهدفت صقل المهارات المهنية للمشاركين.

ويغطي البرنامج التدريبي محاور رئيسية تشمل دور المكتبات وخدمات المكتبات التقليدية والمستحدثة، ومجالات التحول الرقمي والأنظمة الآلية، والعمليات الفنية المتعلقة بالفهرسة والتصنيف، فضلاً عن مبادئ حفظ وصيانة وترميم الكتب.