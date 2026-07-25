طريقة عمل دجاج بصوص المسطردة والعسل.. بأسهل الخطوات

دجاج بصوص المسطردة والعسل من الأكلات المفضلة لدى الكثير من الأشخاص مما يدفع البعض إلي تناولها في المطاعم.

قدمت الشيف توتا مراد، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل دجاج بصوص المسطردة والعسل، فيما يلي…..

مقادير دجاج بصوص المسطردة والعسل



● كيلو صدور دجاج شرائح

● 2 كوب لبن

● 1 كوب كريمة

● 2 معلقة كبيرة دقيق

● بصل مفروم

● ثوم مفروم

● بصل باودر

● ثوم باودر

● مسطردة

● زيت

● زبدة

● مكعب مرقة

طريقة تحضير دجاج بصوص المسطردة والعسل



في بولة يضاف بصل بودر وثوم بودر مع ملح وفلفل وزيت تتبيل الفراخ.

في طاسة يوضع زيت حتي يسخن وتضاف الفراخ مع التقليب حتى تنضج.

في بولة يوضع اللبن و الكريمة والمسطردة.

يوضع مكعب زبدة في الطاسة مع البصل والثوم والملح مع التشويح.

ثم يضاف الدقيق مع التقليب، يضاف اللبن والكريمة والمسطردة والعسل والفراخ.

توضع في طبق التقديم.