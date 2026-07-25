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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ثورة في التخزين السحابي.. آبل تُحدث طفرة في خدمات iCloud بـ iOS 27

iCloud
iCloud
احمد الشريف

كشفت تقارير صحفية متخصصة نقلًا عن موقع "ماك ريمورز" (MacRumors) عن حزمة من التحديثات والميزات الجديدة الموجهة للخدمة السحابية "آيكلاود" (iCloud)، والمقرر إدراجها ضمن نظام التشغيل القادم "إي أو إس 27" (iOS 27) لتسهيل إدارة النسخ الاحتياطي ومشاركة الملفات بين أجهزة "آبل" (Apple).

تحديثات آليات النسخ الاحتياطي وإدارة المساحة السحابية 

وبحسب ما ذكره موقع "ماك ريمورز" المتخصص في متابعة أخبار شركة آبل، يتضمن التحديث الجديد لنظام iOS 27 تحسينات شاملة على واجهة التخزين السحابي iCloud؛ حيث يتيح النظام المحدث خيارات أكثر مرونة لتحديد التطبيقات والبيانات ذات الأولوية في عملية النسخ الاحتياطي التلقائي (Automatic Backup)، مما يقلل من استهلاك المساحة الإجمالية للحسابات.

وأوضح التقرير أن آبل أضافت أدوات تحكم تفصيلية تتيح للمستخدمين استعادة ملفات محددة أو جزء من بيانات التطبيقات دون الحاجة إلى استعادة النسخة الاحتياطية بالكامل، وهو ما يسهم في اختصار الوقت الزمني اللازم لنقل البيانات عند إعداد الهواتف والأجهزة الجديدة.

ميزات التشفير المتقدم والشاركات العائلية 

وأفادت البيانات المنشورة في الدليل التقني المسرّب بأن التحديث يركز بدرجة كبيرة على رفع مستويات الأمان والخصوصية؛ إذ تم توسيع نطاق الحماية المتقدمة للبيانات (Advanced Data Protection) لتشمل أنماطًا جديدة من التطبيقات والمستندات المخزنة سحابيًا مع تعزيز التشفير من الطرفين (End-to-End Encryption).

وتتضمن الميزات الجديدة أيضًا إمكانية إنشاء مجلدات مشاركة عائلية ذكية مع تحكم كامل في صلاحيات الوصول والتعديل، بالإضافة إلى تحسين سرعة المزامنة الفورية للصور ومقاطع المصورة عالية بدقة بين هواتف iPhone وحواسيب Mac عبر خوادم iCloud المحدثة.

تحسينات واجهة المستخدم والتكامل مع التطبيقات 

وأشار التقرير الإخباري لموقع MacRumors إلى أن نظام iOS 27 يقدم تبويبًا يعيد تنظيم قسم إدارة الاشتراكات والمساحة السحابية بداخل إعدادات الجهاز، مع تقديم تنبيهات ذكية تفاعلية توضح للمستخدم العناصر التي تستهلك المساحة الأكبر وكيفية تفريغها بضغط زر واحدة.

وتواصل شركة آبل اختبار النسخ التجريبية الخاصة بالمطورين للتحقق من استقرار أدوات المزامنة، بانتظار إتاحة التحديث البرمجي رسمياً لكافة المستخدمين بالتزامن مع إطلاق الإصدار النهائي لنظام التشغيل خلال الفترة القادمة.

iOS 27 iCloud نظام iOS 27 آبل

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