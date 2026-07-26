السعر كام؟.. موعد تطبيق منظومة الخبز الجديدة «الخصم المباشر» ومصير حصة الـ 5 أرغفة

يزداد تساؤل الكثير من أصحاب البطاقات التموينية حول طبيعة الآلية الجديدة لمنظومة صرف الخبز المدعم وسعر الرغيف، مع استعداد وزارة التموين والتجارة الداخلية لتطبيق منظومة الخبز الجديدة «الخصم المباشر»، لضمان حوكمة منظومة الدعم وتسهيل عمليات الصرف للمواطنين، مؤكدة استمرار صرف الخبز المدعم لأصحاب البطاقات التموينية بنفس الحصص المقررة بواقع 5 أرغفة يومياً لكل مستفيد بسعر 20 قرشاً للرغيف، دون تغيير في حصة المواطن، مع رفع كفاءة التوزيع والرقابة على المخابز.

موعد تطبيق منظومة الخبز الجديدة

تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لتطبيق منظومة الخصم المباشر خلال أيام. ومن المقرر أن يتم التطبيق في الأول من أغسطس، وهي الآلية الجديدة لمنظومة صرف الخبز المدعم، والتي تختلف ولا ترتبط بنظام الدعم النقدي.

هل تؤثر المنظومة الجديدة على سعر رغيف الخبز المدعم؟

أكدت وزارة التموين أن آلية منظومة الخصم المباشر لا علاقة لها بسعر رغيف الخبز المدعم، ولن تؤدي إلى حدوث أي تغيير في سعر رغيف الخبز المدعم.

وأوضحت أن المنظومة الجديدة هي إجراء تنظيمي ورقابي فقط يستهدف حوكمة المنظومة ولا يمس القيمة المادية التي يدفعها المواطن على الإطلاق في رغيف الخبز المدعم.

ما هو نظام الخصم المباشر؟

يجدر الإشارة إلى أن نظام الخصم المباشر الجديد يعتمد على ربط عمليات الصرف الفعلي للخبز داخل المخابز البلدية بالمنظومة الإلكترونية للوزارة بشكل فوري ولحظي.

فهو علاقة مالية لكل من المطحن والمخبز وصوامع التخرين والهيئة العامة للسلع التموينية وليس للمواطن علاقة بها.

سعر رغيف الخبز

حسمت وزارة التموين الجدل بشأن سعر رغيف الخبز، مؤكدة بأنه لا مساس به، مشددة أن آليات صرف الخبز المدعم لحاملي البطاقات التموينية، ثابتة كما هي دون أي زيادة عند 20 قرشا للرغيف الواحد، وحصة المواطن المقيد على بطاقة التموين مستقرة تماما بواقع 5 أرغفة يوميا.

أما بالنسبة للرقابة على المخابز فشددت الوزارة على الالتزام بالمواصفات والأوزان الرسمية من خلال حملات مكاتب التموين بمختلف المحافظات للتأكد من جاهزية الماكينات بالمخابز وتدريب أصحابها على النظام الجديد قبل بدء التطبيق الفعلي الأسبوع المقبل.



هل يحدث متغيرات في سعر رغيف الخبز؟

وحسمت وزارة التموين الجدل، بأنه لا مساس بسعر الرغيف، مؤكدة أن آليات صرف الخبز المدعم لحاملي البطاقات التموينية، ثابتة كما هي كالتالي:

- ثبات سعر الرغيف البلدي المدعم ثابتًا كما هو دون أي زيادة عند 20 قرشا للرغيف الواحد.

- حصة المواطن المقيد على بطاقة التموين مستقرة تماما بواقع 5 أرغفة يوميا.

- الرقابة على المخابز على الالتزام بالمواصفات والأوزان الرسمية من خلال حملات مكاتب التموين بمختلف المحافظات للتأكد من جاهزية الماكينات بالمخابز وتدريب أصحابها على النظام الجديد قبل بدء التطبيق الفعلي الأسبوع المقبل.