لينك آند كو 900 موديل 2026.. بقوة تصل لـ 845 حصانًا

نجحت لينك آند كو خلال السنوات الأخيرة في تعزيز مكانتها داخل قطاع السيارات العالمي من خلال تقديم مجموعة متنوعة من الطرازات التي تجمع بين التقنيات الحديثة والتصميم العصري.

وتأتي سيارة لينك آند كو 900 موديل 2026 ضمن أحدث إصدارات العلامة، حيث تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات ذات الطابع العائلي، وتجمع بين المساحات الرحبة والتجهيزات المتطورة ومنظومات الحركة الهجينة القابلة للشحن.

لينك آند كو 900 موديل 2026

أبعاد لينك آند كو 900 موديل 2026

تعتمد لينك آند كو 900 موديل 2026 على هيكل كبير الحجم يعكس طبيعتها العائلية، إذ يبلغ طولها 5240 مم، بينما يصل العرض إلى 1999 مم، مع ارتفاع يبلغ 1810 مم، في حين تمتد قاعدة العجلات إلى 3160 مم.

داخلية لينك آند كو 900 موديل 2026

تضم المقصورة مجموعة كبيرة من التجهيزات، حيث يأتي مقعد السائق مزودًا بخاصية الذاكرة مع التدفئة والتبريد والتدليك، كما يحصل الراكب الأمامي أيضًا على نفس الوظائف، وتعتمد السيارة على مقود مكسو بالجلد متعدد الوظائف يتيح التحكم في عدد من الأنظمة.

لينك آند كو 900 موديل 2026

وزودت السيارة بشاشة معلومات وترفيه قياس 30 بوصة وبدقة 6K، مع دعم نظامي آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، بالإضافة إلى شاشة عدادات رقمية بقياس 12.66 بوصة، كما تضم المقصورة نظامًا صوتيًا مكونًا من 31 سماعة، إلى جانب مكيف هواء أوتوماتيكي، فضلًا عن ثلاجة مخصصة لتبريد المشروبات، وشاحن لاسلكي للهواتف في الصف الأول.

محركات لينك آند كو 900 موديل 2026

تتوفر لينك آند كو 900 موديل 2026 بثلاثة خيارات لمنظومة الحركة، وجميعها تعتمد على تقنية الهايبرد بالقابس مع نظام دفع كلي وناقل حركة أوتوماتيكي.

وتأتي الفئة الأعلى بمحرك بنزين تيربو سعة 2.0 لتر مكون من أربع أسطوانات، لتولد المنظومة بالكامل قوة إجمالية تبلغ 845 حصانًا، وهو ما يسمح للسيارة بالتسارع من السكون إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 4.0 ثانية.

لينك آند كو 900 موديل 2026

أما الخيار الثاني فيستخدم أيضًا محرك بنزين تيربو سعة 2.0 لتر بأربع أسطوانات مع منظومة هجينة قابلة للشحن، لكنه ينتج قوة إجمالية تصل إلى 725 حصانًا، مع الاعتماد على نظام الدفع الكلي وناقل الحركة الأوتوماتيكي نفسه.

ويشمل الخيار الثالث محرك بنزين تيربو أصغر بسعة 1.5 لتر وأربع أسطوانات، يرتبط كذلك بمنظومة هجينة قابلة للشحن، لتبلغ القوة الإجمالية 711 حصانًا، مع استمرار استخدام نظام الدفع الكلي وناقل الحركة الأوتوماتيكي.