علاء مكادي يشيد بإنجاز منتخب مصر لسلاح السيف: البرونزية العالمية تؤكد قدرة الشباب المصري على رفع اسم الوطن

أشاد النائب علاء مكادي، أمين حزب حماة الوطن بمحافظة المنيا، بالإنجاز التاريخي الذي حققه منتخب مصر لسلاح السيف، بعد تتويجه بالميدالية البرونزية في بطولة العالم لسلاح سيف المبارزة للفرق المقامة في هونج كونج، عقب فوزه على منتخب إسرائيل بنتيجة 39-38 في مباراة اتسمت بالإثارة والندية حتى اللحظات الأخيرة.

وأكد مكادي، في بيان صحفي، أن هذا الفوز يعكس التطور الكبير الذي تشهده الرياضة المصرية في مختلف الألعاب الفردية والجماعية، ويؤكد أن الاستثمار في الشباب والموهوبين أصبح يثمر عن إنجازات عالمية ترفع راية مصر في المحافل الدولية.

المنتخب المصري قدم أداءً بطوليًا طوال منافسات البطولة

وقال إن المنتخب المصري قدم أداءً بطوليًا طوال منافسات البطولة، واستحق الوقوف على منصة التتويج عن جدارة، مشيرًا إلى أن تحقيق ميدالية عالمية في واحدة من أقوى البطولات الدولية يمثل رسالة واضحة بأن الرياضة المصرية باتت تمتلك أبطالًا قادرين على منافسة كبار العالم.

وأضاف أمين حزب حماة الوطن بمحافظة المنيا أن هذا الإنجاز يعكس حجم الدعم الذي توليه الدولة المصرية للرياضة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالشباب وصناعة أجيال قادرة على تحقيق البطولات الدولية، بما يعزز مكانة مصر الرياضية على المستويين الإقليمي والعالمي.

واختتم مكادي بيانه بتوجيه التهنئة إلى أبطال المنتخب والجهازين الفني والإداري، مؤكدًا أن هذا الإنجاز سيكون حافزًا لمزيد من النجاحات خلال الفترة المقبلة، وأن الشعب المصري يفخر بأبنائه الذين يواصلون كتابة صفحات جديدة من الإنجازات المشرفة في مختلف المنافسات الدولية.