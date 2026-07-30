الكويت تؤكد التزامها الراسخ بمكافحة الاتجار بالأشخاص

أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن التزام دولة الكويت الراسخ بمكافحة الاتجار بالأشخاص، والتي تُعتبر جريمة منظمة عابرة للحدود، وكذلك انتهاك جسيم لحقوق الإنسان وكرامته، ومواصلة تطوير منظومتها الوطنية من خلال تعزيز الإطار التشريعي والمؤسسي، ودعم آليات الوقاية والحماية والملاحقة القضائية، وتكثيف برامج التوعية وبناء القدرات، بما ينسجم مع التزاماتها الدولية وأهداف التنمية المستدامة.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الكويتية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص.

كما شددت الوزارة على أهمية تعزيز التعاون الدولي والإقليمي، وتبادل الخبرات، وتطوير الشراكات مع الجهات المعنية، بما يسهم في الوقاية من الاتجار بالأشخاص، وحماية الضحايا، ومساءلة الجناة.

وجددت الوزارة دعمها لجهود الأمم المتحدة في مكافحة الاتجار بالأشخاص، مؤكدةً أن التصدي لهذه الجريمة يتطلب استجابةً شاملةً تقوم على احترام حقوق الإنسان، وسيادة القانون، والتعاون الدولي الفاعل، بما يعزز الجهود الرامية إلى مواجهة الأنماط المستجدة لهذه الجريمة.

وفي هذا الإطار، يأتي شعار هذا العام: "عالقون في فخ الاحتيال"، ليسلط الضوء على استغلال الضحايا في مراكز الاحتيال الإلكتروني وإجبارهم على ارتكاب الجرائم تحت الإكراه، بما يستدعي تعزيز الجهود المشتركة لحماية الضحايا وصون حقوقهم.