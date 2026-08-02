افتتح المستشار محمود الشريف وزير العدل، اليوم الأحد، مجمع محاكم بورفؤاد الجديد بمحافظة بورسعيد، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة العدل والهيئات القضائية والتنفيذية بالمحافظة.

وزير العدل يفتتح مجمع محاكم بورفؤاد الجديد لخدمة المواطنين| صور

وتفقد وزير العدل أقسام وقاعات المجمع الجديد، واطلع على التجهيزات والخدمات التي جرى توفيرها داخل المبنى، بما يسهم في تيسير إجراءات التقاضي وتقديم الخدمات القضائية للمواطنين بمدينة بورفؤاد.

وضم المجمع الجديد محكمة بورفؤاد الجزئية التابعة لمحكمة بورسعيد الابتدائية، والمختصة بنظر الدعاوى المدنية الجزئية وقضايا الجنح والمخالفات الواردة من دوائر أقسام بورفؤاد أول وثان وشرق التفريعة، بدلًا من انعقاد جلساتها بمحكمة بورسعيد الابتدائية.

كما ضم المجمع محكمة بورفؤاد للأسرة ومكتب تسوية المنازعات الأسرية، والتابعين لمحكمة بورسعيد الابتدائية، والمختصين بالقضايا الواردة من دوائر أقسام بورفؤاد أول وثان وشرق التفريعة.

وشمل المجمع الجديد مقر نيابة بورفؤاد وشرق التفريعة الجزئية التابعة لنيابة بورسعيد الكلية، بعد نقلها إلى المبنى الجديد، بما يجمع عددًا من الخدمات والجهات القضائية في مقر واحد لخدمة أهالي بورفؤاد.

ويقع مجمع محاكم بورفؤاد الجديد بشارع المعتصم بالله أمام نادي جامعة بورسعيد، بنطاق قسم أول بورفؤاد، ويأتي افتتاحه ضمن أعمال تطوير المنشآت القضائية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمتقاضين والمواطنين.