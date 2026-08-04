عميد كلية الحاسبات بجامعة القاهرة: الشباب أصبحوا أكثر وعيا بمتطلبات سوق العمل

أكد الدكتور هيثم صفوت حمزة عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة، أن الشباب أصبحوا اكثر وعيا بمتطلبات سوق العمل والكليات التي توفر لهم فرص افضل في الحياة .

وقال هيثم صفوت في حواره في برنامج " كلمة اخيرة " المذاع على قناة " أون"، :" يجب ان يدخل الطالب الكلية التي يحبها ويريد ان يستمر في مسارها بعد التخرج ".

وتابع هيثم صفوت :" على الشاب ان يختار كليته بناء على مدى حبه لدراسة هذا المجال ورغباته في حياته بعد التخرج وفرص العمل المتاحة بعد التخرج سواء داخل او خارج مصر ".

واكمل هيثم صفوت :" على الشاب أن يختار مجال يتيح له التعلم ويتطور بشكل مستمر ويكبر في سوق العمل ".



ولفت هيثم صفوت :" سوق العمل يتشكل بالمهارات وعلى الطالب أن يختار المجال الذي ينمي هذه المهارات ".