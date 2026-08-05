قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خطوات الاشتراك في منظومة التأمين الصحي الشامل .. الأوراق المطلوبة
رسوم العبور وإزالة الألغام .. بنود الاتفاق المُتوقع بين إيران وأمريكا لفتح مضيق هرمز
مرحلة جديدة في مشواري الفني.. محمد عدوية يكشف لـ«صدى البلد» أسرار وكواليس الألبوم الجديد
رعب في البنتاجون.. الحرب مع إيران تستنزف أخطر أسلحة الجيش الأمريكي بعيدة المدى
لطلاب تنسيق الجامعات 2026 .. اطّلع على قواعد التوزيع الجغرافي قبل التسجيل بالمرحلة الأولى
أكبر رئيس في العالم | من هو الزعيم الذي يُدير الحُكم عن بُعد ويُعيد تشكيل قادة الجيش؟
إعلامي : 5 أسماء مُرشّحة لخلافة «بن رمضان» و«ديانج» في الأهلي
تورونتو السينمائي الدولي يكشف عن أفلام برنامج TIFF Classics لدورة 2026
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 5 أغسطس
حادثة خطيرة تهز واشنطن .. تحقيق أمريكي بعد واقعة سلامة جوية شملت مروحية ترامب
بعمق 102 كم .. زلزال يضرب ميانمار بقوة 4.8 على مقياس ريختر
بعد الإفراج عنه .. محامي شاكر محظور: الحمد لله على خروجه بالسلامة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسعار الدواجن في أسوان اليوم الأربعاء 5-8-2026

الدواجن
الدواجن
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان اليوم  الأربعاء 5-8-2026 حالة من الاستقرار النسبي في أسعار الدواجن.

وتباينت أسعار الدواجن بأنواعها من سوق إلى آخر ومن بائع لآخر أيضًا، تحديدًا أسواق مراكز محافظة أسوان، ولم يكن هناك فارق فى أسعار الدواجن التي يتم تداولها اليوم عن أمس، إلا فى بعض أماكن البيع والعروض لجذب أنظار الأهالي لشراء كميات من الدواجن. 

وجاءت الأسعار كالتالي: تراوح سعر طبق البيض ما بين 85 و100 جنيه وتراوح سعر الفراخ البيضاء ما بين 80 و85 جنيهًا للكيلو. 

أسعار الدواجن

بينما استقرت باقى الأسعار، حيث بلغ سعر الفراخ الحمراء 110 جنيهات للكيلو، والفراخ الحشو 118 جنيهًا، والبط البلدى 165 جنيهًا، والحمام 220 جنيهًا، وراك الدجاج 90 جنيهًا للكيلو، دبوس الدجاج 135 جنيهًا للكيلو، وتراوح بيع كيلو الأجنحة مابين 60 و90 جنيهًا للكيلو. 

وسعر كيلو البانيه، 195 جنيهًا، وسعر كيلو الكبد والقوانص من 100 إلى 120 جنيهًا.

وتختلف أسعار الدواجن في محافظة أسوان عن المحافظات الأخرى فى الجانب البحرى ، نظرًا لبعد المحافظة وموقعها الجغرافي، لذا تعتمد الأسواق على البورصة اليومية للأسعار سواء في الارتفاع أو الانخفاض. 

تجدر الإشارة إلى أن العديد من الأهالي يتوافدون على الأسواق الأسبوعية لشراء مستلزماتهم المتعددة من السلع الغذائية واللحوم والدواجن والخضروات، نظرًا لتناسب الأسعار بالنسبة لهم مقارنة بالأسواق المحلية الدائمة.

أسوان محافظة أسوان اخبار محافظة أسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال

هل تضرب مصر هزة جديدة؟.. البحوث الفلكية ترد على الشائعات وتكشف الحقيقة

موعد بدء الدراسة 2027

موعد بدء الدراسة 2027 للمدارس الحكومية والخاصة والدولية ..ماذا قررت التعليم؟

نموذج إجابة الفيزياء

تداول نموذج إجابة الفيزياء بعد تصويره بإحدى لجان تظلمات الثانوية العامة 2026

يارا حسام حسن

حيثيات حكم رد شبكة يارا حسام حسن تكشف التفاصيل .. مشغولات بـ3.65 مليون جنيه

إبراهيم سعيد

رافعين عليا 45 قضية.. إبراهيم سعيد يكشف تفاصيل أزمته مع بناته: حرام اللي بيحصل للآباء

إمام عاشور

عايز حقي ناشف.. إمام عاشور يرحب بـ الكاش ويرفض فيلا الساحل لـ تجديد عقده| خاص

محمد صلاح

محمد صلاح .. القنوات الناقلة لـ مباريات طرابزون سبور في الدوري التركي

الغندور

الغندور يفجر مفاجأة بشأن بيزيرا .. وجماهير الزمالك تحسم موقفها

ترشيحاتنا

بيزيرا

كواليس أزمة بيزيرا مع الزمالك.. وموقف إدارة الأبيض من اللاعب | فيديو

محمد صلاح

صلاح يقترب من الظهور الأول مع طرابزون .. هذا مشوار الفريق في الدوري التركي

منتخب مصر للكرة النسائية

تحصيل حاصل... مواجهة بين منتخب مصر للكرة النسائية ونيجيريا

بالصور

يقصّر العمر .. ماذا يحدث لجسمك عند الإفراط في تناول مُكملات البروتين؟

الإفراط في تناول مكملات البروتين قد يقصر العمر ويزيد مخاطر الأمراض
الإفراط في تناول مكملات البروتين قد يقصر العمر ويزيد مخاطر الأمراض
الإفراط في تناول مكملات البروتين قد يقصر العمر ويزيد مخاطر الأمراض

احذر تناول الجبن ذات اللون الأزرق تحمل مخاطر خفية .. وأخرى مُفيدة للجسم

أفضل أنواع الجبن لصحة الجسم
أفضل أنواع الجبن لصحة الجسم
أفضل أنواع الجبن لصحة الجسم

تحذير طبي من ارتداء «الكوروكس» .. أضرار خفية تهدّد القدمين لدى الأطفال والبالغين

أضرار إرتداء الكوركس لفترات طويلة
أضرار إرتداء الكوركس لفترات طويلة
أضرار إرتداء الكوركس لفترات طويلة

فرح شعبان تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة تجمع بين البساطة والفخامة عبر إنستجرام| شاهد

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

فيديو

سامو زين

سامو زين يكشف حقيقة استخدامه الذكاء الاصطناعي في حفله بالساحل الشمالي

انفصال المشاهير في 2026

انفصال المشاهير في 2026 .. نجوم فاجأوا الجمهور بطلاقهم ونهاية قصص الحب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف ادم

أحمد عاطف آدم يكتب : فخ الشائعات وقت الأزمات

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : صحة المواطن ليست مجالًا للإهمال .. أين الرقابة على محال الأغذية؟

أ.د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: من الإعداد إلى الارتقاء.. خطوات البناء والنماء والازدهار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رقمنة ماسبيرو

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: معركة هرمز قد لا تقف طويلًا عند الخليج

المزيد