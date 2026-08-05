شعر ذهبي .. ياسمين رئيس تخطف الأنظار بلوك جديد عبر إنستجرام | شاهد

شاركت الفنانة ياسمين رئيس صورًا جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وخطفت ياسمين رئيس الانظار بلوك جديد بشعرها الذهبي، مع لمسات ميك اب بسيطة تبرز جمالها.

ونجحت ياسمين رئيس في ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز نجمات جيلها، بفضل تنوع اختياراتها الفنية وحرصها على تقديم شخصيات مختلفة، وهو ما جعلها تحظى بحضور لافت في السينما والدراما، إلى جانب تفاعلها المستمر مع جمهورها عبر منصات التواصل الاجتماعي، سواء من خلال أعمالها أو لحظاتها اليومية.

ويترقب جمهور الفنانة عرض أعمالها الجديدة خلال الفترة المقبلة، وفي مقدمتها فيلم "شمس الزناتي"، الذي يمثل محطة مهمة في مشوارها الفني، بالتزامن مع استمرارها في مشاركة متابعيها تفاصيل حياتها اليومية، وهو ما يعزز من ارتباطها بجمهورها داخل مصر وخارجها.