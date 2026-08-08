رئيسة بعثة ناشئات اليد: جيل جديد يكتب التاريخ.. ودعم الرئيس حافز لتحقيق ميدالية عالمية

أعربت عبير عقيل، رئيسة بعثة منتخب مصر للناشئات لكرة اليد، عن ثقتها الكبيرة في قدرة لاعبات المنتخب على مواصلة المشوار بقوة وتحقيق نتيجة مميزة في بطولة العالم، مؤكدة أن الفريق يمتلك عناصر مميزة في مختلف المراكز.

إسعاد الجماهير المصرية

وقالت عقيل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامي أحمد سالم، إن كل لاعبة في صفوف المنتخب تمتلك إمكانيات تؤهلها للقيام بدورها على أفضل صورة، مشيرة إلى أن اللاعبات تعاهدن على تقديم أقصى ما لديهن خلال مواجهة الدنمارك من أجل إسعاد الجماهير المصرية.

ثقة كبيرة في لاعبات المنتخب

وأكدت رئيسة البعثة أن حالة الحماس والتركيز تسيطر على اللاعبات قبل المباراة، موضحة أنهن يدركن أهمية المواجهة ورغبتهن في استكمال مشوار المنافسة حتى النهاية.

وأشارت إلى أن الهدف الأساسي هو تقديم أفضل أداء ممكن داخل الملعب، مع التمسك بالأمل في تحقيق الفوز ومواصلة الطريق نحو حصد ميدالية في بطولة العالم.

رسالة شكر للرئيس

ووجهت عبير عقيل الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، تقديرًا لما وصفته بالدعم المقدم للمنظومة الرياضية والمنتخبات النسائية، مؤكدة أن هذا الاهتمام يمثل دافعًا معنويًا مهمًا للاعبات ويمنحهن حافزًا إضافيًا لمواصلة التألق.

وأوضحت أن شعور اللاعبات بوجود دعم ومساندة لما يحققنه يرفع من معنوياتهن، ويشجعهن على بذل المزيد خلال المنافسات الدولية.

جيل يشارك في كأس العالم للمرة الأولى

ولفتت رئيسة بعثة منتخب مصر للناشئات إلى أن أهمية الإنجاز الحالي تتضاعف في ظل خوض هذا الجيل منافسات كأس العالم للمرة الأولى، ورغم ذلك تمكنت اللاعبات من تحقيق نتائج لافتة والوصول إلى مرحلة متقدمة من البطولة.

وأكدت أن ما حققه المنتخب حتى الآن يعكس حجم الجهد المبذول خلال الفترة الماضية، إلى جانب امتلاك اللاعبات قدرات فنية وشخصية تؤهلهن للمنافسة على أعلى المستويات.

وشددت عقيل على أن الوصول إلى هذه المرحلة يمثل خطوة مهمة لهذا الجيل، مؤكدة أن الطموح مستمر من أجل استكمال المشوار وتحقيق إنجاز جديد للرياضة المصرية.