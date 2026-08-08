قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
متاح الآن رابط نتيجة المرحلة الأولي من تنسيق الجامعات 2026
الدينار الأعلى قيمة.. أسعار العملات العربية في مصر
قبل اعلان النتيجة بساعات.. مفاجات سارة لطلاب المرحلة الأولي من تنسيق 2026
نتنياهو يتعهد لكوشنر بتهدئة هجمات غزة.. ومنح خطة ترامب فرصة لبدء نزع السلاح
رابط نتيجة المرحلة الأولي بـ تنسيق الجامعات 2026
لعبة شطرنج.. ترامب يلوح بخنق إيران اقتصاديا بدل الضربة العسكرية لإجبارها على التراجع
عقوبة تصل لمليون جنيه.. ماذا يحدث لمن يخفي معلومات للحصول على قرض؟
سعر الجنيه الذهب في الكويت اليوم الإثنين 10 أغسطس
بولاريس تقدم RZR Pro R الجديدة وهذه أسعارها عالميًا
محاكمة 9 متهمين في خلية التجمع الخامس.. اليوم
برنت يقترب من 85 دولارا.. النفط يقفز مع استمرار الغموض حول مضيق هرمز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

من رحلة علاج إلى حلم لملايين السيدات.. تامر شوقي يروي حكاية تأسيس «بهية»

المهندس تامر شوقي
المهندس تامر شوقي
محمد البدوي

كشف المهندس تامر شوقي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة بهية، تفاصيل القصة الإنسانية التي وقفت وراء تأسيس المؤسسة، موضحًا أن البداية تعود إلى السيدة بهية وهبي، التي تحولت تجربتها الشخصية مع مرض السرطان إلى حلم بإنشاء مكان يوفر العلاج للسيدات في مصر.

وقال شوقي، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج «الصورة» على قناة «النهار»، إن السيدة بهية خاضت رحلة علاج خارج مصر بعد إصابتها بالسرطان، حيث تلقت العلاج في إنجلترا والولايات المتحدة، وخلال تلك الفترة تولد لديها حلم بتوفير الإمكانات اللازمة لعلاج المرض داخل مصر.

حلم بدأ من تجربة شخصية

وأوضح رئيس مجلس أمناء مؤسسة بهية أن السيدة بهية كانت تتمنى توفير جهاز متخصص لعلاج السرطان في مصر، بحيث تستفيد منه السيدات دون تفرقة، بدلًا من اضطرار المريضات للسفر إلى الخارج بحثًا عن العلاج.

وأضاف أن السيدة بهية عادت إلى مصر، لكنها توفيت عام 1996، ليقرر أبناؤها مواصلة الطريق وتحويل حلم والدتهم إلى مشروع حقيقي يخدم السيدات المصابات بالسرطان.

من فيلا في الهرم إلى مركز لعلاج الأورام

وأشار شوقي إلى أن أبناء السيدة بهية بدأوا تنفيذ فكرتها من منزل الأسرة في شارع الهرم، حيث جرى تحويل الفيلا إلى مركز متخصص في علاج الأورام، مع العمل على توفير الجهاز الذي كانت والدتهم تحلم بإدخاله إلى مصر.

وأوضح أن عام 2012 شهد تحول الفيلا إلى مركز بهية للأورام، لتبدأ من هناك رحلة المؤسسة في تقديم خدماتها للسيدات.

بداية رحلة «بهية» من منزل الأسرة

وأكد رئيس مجلس أمناء المؤسسة أن اسم «بهية» ارتبط منذ البداية بصاحبة الفكرة نفسها، قبل أن يتحول إلى اسم لمؤسسة تحمل رسالتها وتواصل تنفيذ الحلم الذي بدأ من منزلها.

وأشار إلى أن تجربة المؤسسة انطلقت من مركز الهرم، ثم تطورت مع مرور السنوات لتصبح مشروعًا يستهدف توفير الرعاية والدعم للسيدات المصابات بسرطان الثدي، امتدادًا للحلم الذي تركته السيدة بهية لأبنائها قبل رحيلها.

المهندس تامر شوقي بهية السيدة بهية وهبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كليات المرحلة الثانية

لو جايب 80% علمي علوم.. هذه الكليات متاحة في المرحلة الثانية

تنسيق الجامعات 2026

93.75 % للطب و93.12% للأسنان والعلاج الطبيعي 91.87%... مؤشرات تنسيق الجامعات 2026 علمي علوم قبل إعلان نتيجة المرحلة الأولى غدا

أيمن حامد سليمان

حبس أيمن حامد مستريح البيض وشركائه 10 سنوات وغرامات ورد مبالغ طائلة

المولد النبوي2026

3 أيام عطلة مرتقبة.. موعد إجازة المولد النبوي 2026

تنسيق كليات علمي رياضة 2026

تنسيق الجامعات2026.. كليات تقبل من 60% علمي علوم ورياضة

بيزيرا

رد فعل مفاجئ من شباب الأهلي بعد قرار الزمالك رفض عرض التعاقد مع بيزيرا

ترامب

حياة ترامب في خطر واستنفار عاجل لقوات الدفاع الجوي الأمريكية| تفاصيل

ترامب

ترامب يتراجع أمام إيران؟ مستعد للتخلي عن الاتفاق النووي مقابل فتح هرمز

ترشيحاتنا

بنتلي فلاينج سبير

بنتلي فلاينج سبير 2027 .. فخامة بمفهوم السيدان| صور

فورد برونكو

مواصفات وأسعار فورد برونكو موديل 2026 في السعودية

آيفون Ultra

تسريبات تكشف عن لوني آيفون Ultra القابل للطي .. الفضي والأزرق الداكن

بالصور

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.. مؤسسة أبو العينين تشارك في المرحلة الثالثة من مبادرة إيد واحدة| صور

مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي
مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي
مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي

فيديو

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي: محوشتش حاجة من الفن وأتمنى تقديم فيلم "حبيبي دائما" فى مسلسل |فيديو

فيلم فلسطيني على الطريق

تفاصيل عرض الفيلم الفلسطيني على الطريق في الدنمارك

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي عن ميار الببلاوي: مفيش تواصل بنا ومش مسامحة أى حد ظلمني| فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| هل قررت التعليم التأجيل؟.. موعد بداية العام الدراسي الجديد بالمدارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: رفاهية الانهيار!

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: إنها أزمة ثقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: العدالة المزيفة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: المايكرودراما.. هل هي مستقبل الدراما في العالم العربي؟

المزيد