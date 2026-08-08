رئيس حزب كيان مصر: تمكين الشباب منذ 2014 غير مسبوق.. وعلينا إعادة الاتحادات الطلابية

قال أحمد عبد العال، رئيس حزب كيان مصر، إن السنوات منذ عام 2014 شهدت مستوى غير مسبوق من تمكين الشباب في الحياة السياسية مقارنة بما شهدته العقود السابقة، مؤكدًا أن الدولة قدمت نماذج وتجارب جديدة لإشراك الشباب في العمل العام.

وأوضح عبد العال أن تجربة البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب، إلى جانب تجربة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والاهتمام بملف الشباب من خلال وزارة الشباب والرياضة، تمثل نماذج واضحة على التطور الذي شهدته مشاركة الشباب خلال السنوات الأخيرة.

أحمد عبد العال: هناك تقصير.. وهذه مسؤولية الأحزاب والمجتمع المدني

وأشار رئيس حزب كيان مصر إلى أن الحديث عن تمكين الشباب لا يعني عدم وجود أوجه قصور، موضحًا أن هناك مسؤولية تقع على عاتق مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والجمعيات الأهلية، من أجل إعداد وتأهيل الشباب سياسيًا قبل انتقالهم إلى مواقع العمل السياسي.

وأكد أهمية وجود عملية متكاملة لـ*"التفريخ السياسي"*، بحيث تتولى المؤسسات المجتمعية والأحزاب اكتشاف وتأهيل الكوادر الشابة، بما يضمن وجود أجيال جديدة قادرة على المشاركة في الحياة العامة.

رئيس حزب كيان مصر يدعو لإعادة ملف الاتحادات الطلابية

وشدد عبد العال على ضرورة إعادة النظر في ملف الاتحادات الطلابية، مستعيدًا تجربته الشخصية باعتباره أحد أبناء الاتحادات الطلابية، وتوليه في وقت سابق منصب رئيس اتحاد طلبة جامعة القاهرة.

وقال إن الاتحادات الطلابية لعبت دورًا مهمًا في تكوين شخصيته وشخصيات العديد من النماذج السياسية، مؤكدًا أن الأنشطة والنماذج الطلابية كانت تمثل مدرسة حقيقية لتعلم الممارسة والعمل العام.

وأوضح أن الظروف التي مرت بها الدولة خلال فترات مواجهة الإرهاب والتطرف أدت إلى وجود تخوفات وانكماش في بعض الملفات، ومن بينها الاتحادات الطلابية، مشددًا على الحاجة إلى إعادة فتح هذا الملف وتطويره بما يتناسب مع المرحلة الحالية.

"نائب محافظ 29 سنة".. عبد العال: ما تحقق في تمكين الشباب لم يحدث خلال عقود

واستعرض رئيس حزب كيان مصر عددًا من النماذج التي تعكس، بحسب وصفه، التطور الذي شهدته مشاركة الشباب في مواقع المسؤولية، متسائلًا: "هل رأينا من قبل نائب محافظ عمره 29 سنة؟"

وأشار إلى وصول شباب في سن الثلاثينيات إلى عضوية مجلس النواب، وكذلك وجود أعضاء بمجلس الشيوخ في سن 35 عامًا، مؤكدًا أن هذه النماذج لم تكن معتادة في السابق.

وقال عبد العال إن الفترة منذ 2014 وحتى الوقت الحالي شهدت تمكينًا شبابيًا على نطاق لم يكن موجودًا خلال العقود السابقة، داعيًا إلى البناء على ما تحقق بدلًا من الاكتفاء به.

أحمد عبد العال: نحتاج للوصول إلى شباب النجوع والقرى والأحياء

وأكد رئيس حزب كيان مصر أن المرحلة المقبلة تتطلب توسيع نطاق جهود تمكين الشباب، والوصول إلى الفئات الموجودة في النجوع والقرى والأحياء، وعدم اقتصار التجربة على الشباب الموجودين في العاصمة أو المدن الكبرى.

وشدد على ضرورة الاهتمام بالفئات العمرية الأصغر، خاصة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و13 عامًا، والعمل على إعدادهم مبكرًا للاندماج في الحياة العامة وفهم آليات المشاركة السياسية.

"هيجيله ورقة يختار ده وما يختارش ده".. عبد العال يحذر من ضعف الوعي الانتخابي

وأوضح عبد العال أن غياب التجربة السياسية المبكرة قد يؤدي إلى وجود أجيال تدخل العملية الانتخابية دون امتلاك الوعي الكافي بمفهوم الاختيار السياسي.

وقال إن الشاب قد يصل إلى مرحلة التصويت دون أن يكون قد خاض أي تجربة حقيقية داخل اتحاد مدرسي أو اتحاد طلابي أو أنشطة تساعده على فهم معنى المشاركة والاختيار، وبالتالي يجد نفسه أمام ورقة انتخابية يطلب منه أن يختار من خلالها دون أن تكون لديه خلفية كافية عن المرشحين أو طبيعة العملية الانتخابية.

وأشار إلى أن هذا الأمر يؤدي إلى فقدان جزء من الشغف السياسي لدى الشباب، ويجعل الأحزاب والكيانات الشبابية تواجه صعوبة في استقطابهم وإقناعهم بالمشاركة في العمل العام.

رئيس حزب كيان مصر: نحتاج إلى إعادة بناء الثقة السياسية لدى الشباب

وأكد عبد العال أن أحد أبرز التحديات الحالية يتمثل في وجود تخوف سياسي لدى قطاعات من الشباب، نتيجة ما شاهدوه أو تربوا عليه خلال فترات سابقة، وهو ما يجعل بعضهم غير قادر على تصديق النماذج الجديدة التي ظهرت خلال السنوات الأخيرة.