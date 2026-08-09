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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

قرار عاجل في محاكمة 125 متهما بخلية التجمع الإرهابية

المستشار وجدي عبد المنعم
المستشار وجدي عبد المنعم
إسلام دياب

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، مساء اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 125 متهما، في القضية رقم 21583 لسنة 2024 جنايات التجمع، لجلسة 25 أكتوبر المقبل، للمرافعة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن بعض المتهمين تولوا قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعي.

وأضافت التحقيقات أن بعض المتهمين انضموا لتلك الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها، في تحقيق أهدافها، ووجه لبعض المتهمين جرائم تمويل الإرهاب.

الدائرة الثانية إرهاب مجمع محاكم بدر محاكمة 125 متهما خلية التجمع إرهاب

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